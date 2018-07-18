陽傘這種顏色最防曬！醫師實測：撐3分鐘可降5°C

醫師實測：撐這種傘3分鐘，竟降5°C。（圖/康健雜誌整理）

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醫師實測，傘顏色越深，防UV效果越好。(圖／pixabay)

炎炎夏日，各種抗曬配備紛紛出籠，最近有醫師在臉書分享實測撐陽傘的結果，沒想到經過短短2～3分鐘，溫度（輻射熱）竟下降約5°C。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡引用醫學期刊《JAMA Dermatology》2013年的研究指出，只要撐陽傘，就能遮擋77%～99%的紫外線，是相當有效的防曬方式。

【顏色愈深　防ＵＶ效果愈好】

朱柏齡表示，根據這篇國外研究，傘的顏色愈深，防UV的效果愈好，一般雨傘可以遮擋77%紫外線，黑傘可以防止90%，若是遮陽的專用傘，抗UV效果更可達99%。雖然深色傘吸熱，傘面本身溫度高，但因為隔絕光線效果佳，傘下的溫度其實並不高，有良好的降溫作用。

近年來日本積極推動男性撐陽傘，朱柏齡也肯定這樣的作法，尤其極端氣候來臨，高溫愈來愈頻繁，無論男女都應該正視防曬的重要性。

《康健》過去也曾實測不同材質傘的抗紫外線效果，發現若是一般材質薄、透光，通常遮蔽率比較差。當時的全國公正檢驗實驗室經理梁金源解釋，受限於織品本身特性，有些材質即使做了抗紫外線加工，效果也有限。譬如織品密度低、易透光或是布料薄，都容易被紫外線穿透。

挑選雨傘或陽傘時，也有一些小訣竅：

1. 將傘面對準陽光或燈光看，透過光線愈多，表示織品密度低，遮蔽效果較差。

2. 撐傘站在太陽下，遮蔽率佳的傘可以完全擋住光線，感覺非常涼爽舒適。

3. 如果偏好亮色或素色，不妨選擇銀膠加工傘，銀膠可以提高遮蔽率。

4. 留意標籤，標籤說明清楚完整、明確，通常可信度高，品質也較有保障。

【內層黑、外層銀膠　防曬效果更好】

不過，皮膚科醫師趙昭明表示，有些傘會將銀膠做在傘的內層，雖然遮蔽了上方照射下來的紫外線，卻也可能反射地面上的光線，增加曬黑機會，最有效的陽傘應該是內層黑色或深色，外層塗上銀膠，防曬效果更好。

(中時電子報)

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文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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