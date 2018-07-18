教長暗批放話者：片面、單方的行為與說法 無助於解決問題

2018年07月18日 16:14 中時 林志成

為了管案，傳出總統府找台大校長遴選委員會召集人陳維昭討論重啟遴選，及教育部長葉俊榮找管中閔餐敘要化解歧見，葉俊榮今天未否認，只說「都陸續進行中」，但他也喊話：「片面、單方的行為與說法，無助於解決問題，大家要珍惜這次制度性機會。」

葉俊榮表示，關於台大校長遴選案，現在就要台大重啟遴選或是透過司法來解決，都有相當大的困難，因此他提出一條新路來化解僵局，未來只會針對管中閔是否該利益迴避方面去討論，學術倫理及赴陸兼課則不納入決策考量。

關於管中閔是否可當台大校長，葉俊榮說，過去教育部和台大之間都是透過公文往返，這樣的程序「不夠有溫度」，因此他上任教育部長後處理此案，有一個比較大的轉變，那就是透過跟當事人溝通、請益及討教，慢慢來解決問題。

葉俊榮表示，他要利用這樣的作法，來解決糾結的制度，也兼顧台大及學生權益，「相信以以我們的智慧，可以走出一條路來」。

對於外傳總統府找陳維昭、葉俊榮找管中閔，葉俊榮並未否認，只說「都陸續進行中」。但他也暗批放話者，那些片面、單方的行為與說法，無助於解決問題，希望大家珍惜這次機會，在1、2個月內找到出路。」

此外，葉俊榮又說，台大校長遴選紛擾，其實跟三個結構性問題有關，他要想辦法解決。一、在全球化浪潮下，兩岸該如何面對，是否有一些大方向、大原則讓研究或教育人員可以清楚的遵循；二、教商關係的互動，學產必須結合，但中間也要有份際，以避免紛擾；三、教育和政府之間的關係，如何守住教育的特殊性，然後又可以配合政府運作，需要好好想一想。

葉俊榮認為教育部像「瓢蟲」，內涵多采多姿，有高教、國教、技職、體育及終身教育等單位，非常多元，他要設法讓教育部的內涵發揮出來，並期勉大家一起加油。

(中時 )