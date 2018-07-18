勞動部「銀力婚俗顧問培訓班」助19位銀髮學員進入婚禮產業

19位銀髮學員經業師(前排左四)經驗傳承後，今天結訓，未來集體投入婚禮產業。（吳江泉攝）

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銀髮學員實際模擬婚俗儀式。（吳江泉攝）
74歲最高齡學員余壽美阿嬤，再過不久就要從事婚俗顧問工作接案，期待證明自己的銀髮勞動價值。（吳江泉攝）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心日前開辦「青春壯遊—銀力婚俗顧問培訓班」，經徵選後共有19位學員參加，年齡最高的是74歲阿嬤、也有退休地政士夫婦攜手參加，大家經業師經驗傳承並實際模擬婚俗儀式後，18日結訓，未來將集體投入婚禮產業，透過接案證明自己的銀髮勞動價值，也讓傳統婚俗文化能代代延續。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，銀髮族非常適合從事婚俗顧問工作，因為這個職業採取部分或彈性工時，工作自由，其次是高齡者象徵福祿壽，由他們發揮人生智慧，為新人引導婚俗古行六禮非常恰當。

南區銀髮中心為協助銀髮族培養相關就業技能，日前開辦銀力婚俗顧問培訓班，徵選了19位精通國台語銀髮學員，由業師教導納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎等流程，透過傳統婚俗介紹及現場實做演練，以「結訓後即可結合業者接案」作為目標。

「我74歲了，還是想要賺錢」余壽美阿嬤說，她婚前是織毛衣老師，婚後專心相夫教子，如今孩子長大，為證明自己還有能力，參加婚俗顧問培訓班，希望訓後發揮所學重返職場。

現場還有一對銀髮夫妻學員67歲陳春興與57歲李秋菊，他們是自地政士、不動產經紀人退休。陳春興說，他有3次做媒經驗，每一次參與喜事都很開心，「嚮往擔任婚俗顧問」。不久前得知南區銀髮中心有開辦婚俗顧問培訓班，立即拉著太太參加，希望透過專業培訓後，和太太一起當婚俗顧問，傳遞婚俗文化，也開創職場第二春。

57歲學員邱淑美因過去有10幾年廣播主持經驗，口才好，受業師及學員關注。她說，平常生活中，會看網路影片自學婚俗喜慶知識，對婚俗顧問工作很憧憬，在課堂上學到的四句聯及透過課程實做學習掌握氣氛訣竅，超受用，訓後要接案試著做看看，未來考慮以此為業。

程泰運表示，南區銀髮人才資源中心持續推動銀髮人才運用服務，協助銀髮族重現勞動價值並提升工作表現，歡迎有意願重返職場的銀髮族，或是有意願聘用銀髮人才的企業，洽詢勞動部南區銀髮人才資源中心07-2222778。

(中時 )

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