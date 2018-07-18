移工逃出火窟證件燒光光 移民署迅速補發

2018年07月18日 16:19 中時 洪榮志

台南市新營區高泰富隆工廠13日夜間發生大火，廠內9名印尼籍移工雖成功脫困，但因宿舍燒毀頓失棲身處所。移民署台南市第一服務站事發隔日即趕赴現場關懷協助，並於得知移工居留證也付之一炬後，立即加速補發，還派員送到移工手上，讓他們感受台灣的人情味。

回憶火警當天情況仍驚魂未定的移工「阿諾」說，火勢開始時，他碰巧在廁所，當發現空氣瀰漫濃濃的煙味時，嚇得立即連滾帶爬回到寢室，還大聲呼叫同伴逃命，所幸宿舍距離起火點有段距離，才能幸運逃過一劫。

鬼門關前走一遭的移工「羅尼」則難過地表示，「完了！這下什麼都沒了！」因為顧著逃命，所有的東西都沒能帶走，包括準備寄回印尼的安家費新台幣2萬元，也隨著大火化成灰燼。

不過，逃出後當他向家人報平安時，聽到電話另一端傳來印尼妻兒的溫暖問候「老公平安就好」、「爸爸我想你」又重新燃起希望，畢竟命保住了才是萬幸，「錢再賺就有」。

移民署台南市第一服務站指出，移民署署長楊家駿近日曾表達台灣政府保障移工人權的決心，此次火災該署除立即補發外僑居留證，保障受災移工居留權益外，也協助移工們辦理護照毀損證明，並進一步協調駐台北印尼經濟貿易代表處協助護照發證事宜，希望幫助移工們盡快回復正常生活。

(中時 )