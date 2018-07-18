鹿港大雨變水都 治水新增抽水站、設分流箱涵、闢5公頃滯洪池

2018年07月18日 16:15 中時 吳敏菁

彰化縣長魏明谷邀集經濟部、內政部等18日到鹿港，說明治水方案，指出鹿港公會堂、老街水患，為局部低窪無法即時排出，將藉由新增分流箱涵、增加抽排能量以及設置5公頃滯洪池搭配景觀，把城市打造「海綿」。（吳敏菁攝）

會勘鹿港淹水問題。（吳敏菁攝）

鹿港公會堂遇豪雨不止漫成大水塘，還淹成湖泊。（吳敏菁攝）

鹿港遇豪雨就淹大水，彰化縣長魏明谷邀集經濟部、內政部等18日到鹿港，說明治水方案，指出鹿港公會堂、老街水患，為局部低窪無法即時排出，將藉由新增分流箱涵、增加抽排能量以及設置5公頃滯洪池搭配景觀，把城市打造「海綿」。

魏明谷表示，鹿港國家歷史風景區一直在推動，現在也要將治水列為第一優先，7月2日豪雨當天，親身到鹿港勘查，水淹到了腰部以上，特別能感受到鄉親的痛苦，鹿港公會堂、老街原本是舊港口，地勢低窪，但淹水問題，攸關生命財產的安全，這沉痾已久，決心一定來個徹底的解決。

副縣長林明裕指出，初步得到解決方式包括抽水站、分流箱涵、滯洪池等，應可以解決鹿港老街區塊淹水問題，這些都是納入前瞻基礎建設的經費中，希望大家不分藍綠都能支持。

鹿港鎮長黃振彥指出，除了在公會堂闢小型蓄水池，其他低窪地區像在洛津國小、文開國小附近，也希望找塊公有地闢建大型滯洪池；立委陳素月表示，邀集水利署、營建署鹿港視察，期望支持3方案同時並進，有效解決淹水問題。

內政部營建署長吳欣修表示，營建署將協助縣府完成規劃，經費上也將在前瞻基礎建設儘量調整預算，讓3項建設能盡速進行。

經濟部水利署副署長曹華平表示，相信從這3個方向來做，多管齊下，可以改善低窪地區淹水問題。從附近國小操場、公園等地開闢滯洪池，搭配都市景觀和環境營造，是很好的觀念，水利署配合營建署全力支持，並研究增加舊鹿港溪排水的能量。

(中時 )