止血利器! 日本成功用幹細胞製作大量血小板

2018年07月18日 16:50 中時電子報 江飛宇

日本共同社報導，日本京都大學的細胞研究團隊，成功誘導多功能幹細胞（iPS細胞）形成止血過程中具關鍵作用的血小板，只需5天就可以製成1000億個以上，這項研究已發表在美國科學雜誌《細胞》上。

研究團隊主持人江藤拓也教授表示：「這項技術已經能夠大量製作用於輸血的高品質血小板。」

血小板是血液中的成分之一，體積要比紅血球、白血球來的小，但是她們具有凝血因子，一但出現外傷時，血小板可以為傷口止血，因此在外科手術上相當重要，目前在通過捐血在收集，但是血小板的保存時間較短，容易處於不足狀態，因此血小板的穩定供給，成為外科醫療研究的主要課題。

血小板通常生成於骨髓內部，而骨髓內部會先製造巨核細胞，然後巨核細胞再分化成血小板。該團隊先前已可以誘導多功能幹細胞成為巨核細胞，進行冷凍保存，到了需要時，再由巨核細胞製作成血小板，但舊的方法無法一次性大量製作血小板。

團隊於是觀察巨核細胞變成血小板的過程，他們以特殊的顯微鏡對小鼠的骨髓進行觀察，發現當骨髓中血流，發生不規則變動(亂流)時，巨核細胞就會生成血小板，因此他們就模仿這個「亂流」現象。

該團隊開發了可製造「人工亂流」的圓柱培養基（容量為8公升），成功的在5天裡製作出約1000億個血小板，而且這些血小板都功能健全，輸入到受傷小鼠和兔子的血液中，都能正常起到了止血作用，可見製作方法正確無誤。

「血小板」最近成為網路熱搜字眼，這是因為動畫「工作細胞」已經上映，這部細胞擬人化的作品中，血小板被描繪成體態嬌小可愛的幼童，許多觀眾都直呼「血小板超可愛」。

(中時電子報)