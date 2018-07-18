泰雅渡假村大型金鋼鸚鵡 成為園區最佳親善大使

2018年07月18日 16:46 中時 楊樹煌

▲琉璃金鋼鸚鵡溫馴可愛，常會跳至泰雅渡假村經理李浩偉懷抱撒驕及接受按摩。（楊樹煌攝）

▲泰雅渡假村色彩鮮艷的大型琉璃金鋼鸚鵡。（楊樹煌攝）

琉璃金鋼鸚鵡，不僅體型大、色彩豔麗，最特別的是，牠極為溫馴可愛，不用腳鏈也不會飛走，還會跟人撒嬌，成為泰雅總經理李吉田家中的寵物；無奈因叫聲過大，最近已被改飼養在泰雅渡假村，想不到竟和遊客互動熱絡，成為遊客拍照熱門焦點，卻也守護著員工及遊客的安全，而備受員工寵愛。

最近如果前往泰雅渡假村，定會被這隻色彩鮮艷的大型琉璃金剛鸚鵡所吸引住，除了叫聲特別，羽毛相當艷麗，但面部並無羽毛，只充滿黑色豹紋狀，看似兇猛，細看卻很可愛。

該隻琉璃金剛鸚鵡，據泰雅渡假村總經理李吉田透露，是5年前頑皮世界董事長徐崇雄，要送給他的父親李振樂作伴，在家幾年時間，每天都成為家中生活重心，因其極為溫馴，會和家人撒驕，喜愛家人跟牠按摩，由於逗趣又可愛，家中老老少少都喜歡逗牠，並拿食物跟牠餵食。

由於住宅區伺養金剛鸚鵡，叫聲極大，常會吵及鄰居安寧，讓人受不了，於是李吉田經與家人商量後，決定將牠帶至泰雅渡假村飼養，因在公共園區，深怕鸚鵡會怕生、飛走，於是買了腳鍊將牠栓住，豈料被鐵鍊栓住的鸚鵡，反卻更驚恐，整天都呈現發抖狀，只好將其腳鏈打開，讓其自由生活，但乖巧的鸚鵡不但不飛走，還會跟員工及遊客互動。

有趣的是，有天鸚鵡突然不見了，經全公司員工集體尋找下，最後竟在園區廁所外發現牠正與蛇對峙著，並發出強烈叫聲，員工們才驚覺牠正守護著大家的安全，像是提醒大家要注意安全，並也警告蛇不准輕舉妄動似的，讓員工們都很窩心，而更加的寵愛牠。

泰雅渡假村李吉田表示，金剛鸚鵡很可愛，喜歡人家摸牠、跟牠按摩、也喜歡跟人撒嬌，但有時會鬧點小脾氣，非常有趣，遊客入園常會爭相與牠合影拍照及對話，鸚鵡逗趣動作，常讓遊客捧腹大笑，而今該隻鸚鵡不僅是個相當稱職的安全人員，其熱情與民眾互動，更成為泰雅度假村不可或缺的園區親善大使。

(中時 )