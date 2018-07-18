新片《第九分局》首曝光 澎恰恰、邱澤、温貞菱扮靈異警探

2018年07月18日 16:44 旺報 廖慧娟

《第九分局》團隊砸200萬元打造「第九分局」總部場景。（華文創提供）

《第九分局》劇情結合恐怖與喜劇元素，好玩、可愛又有趣。（華文創提供）

葉如芬、王鈞與陳鴻元等人監製，新銳導演王鼎霖執導的黑色靈異警探新片《第九分局》，今天（18日）舉行媒體探班，主要演員澎恰恰、邱澤、温貞菱以帥氣勁裝造型現身，在耗資200萬元搭建、充滿玄易風格與鬼怪的靈異警局場景裡，暢談拍片十多天來的趣味點滴與靈異經驗，以及如何詮釋「裝神弄鬼」的劇情。

監製葉如芬表示，自己其實不愛製作恐怖片，但近兩年台灣越來越能接受恐怖驚悚題材，而《第九分局》「警察能看見鬼」通靈題材結合恐怖與喜劇元素，好玩、可愛又有趣，因此從去年認識導演王鼎霖就鼓勵他發展劇本，果然後來獲得輔導金700萬元的肯定，並由全能製作、華文創、樂到家國際娛樂、MM2滿滿額娛樂等4家出品公司投資。

為營造台灣靈異MIB風格的陰陽世界，製作團隊耗資逾千萬元打造美術造景、特效化妝、電腦特效；片中主要場景，也就是管理陰陽界的神秘警局總部，就花了200萬元，搭建神秘電梯、入口接待處、排隊掛號處、案件處理部、主角辦公室、武器部、偵訊室……等等，可以看到好萊塢創意轉化成為東方風格的細膩設計與創意巧思。

澎恰恰跟《第九分局》監製王鈞是老朋友，同時久仰監製葉如芬大名，於是接下靈異界資深刑警角色：「沒想到還可以演年輕人題材電影，工作班底年輕，導演王鼎霖也很老練，我也跟著都變年輕了。」也笑說之前看過很多鬼片，聽過很多鬼故事，當然對這題材充滿興趣。但開拍後，他不敢在片場隨便亂講鬼故事，避免「在現場招引不必要的狀況。」

他還透露，為了劇情需要，每天現場都有許多臨時演員扮的「鬼」出沒，由於特效化妝太真實，不經意就嚇到大家。

温貞菱在《第九分局》飾演通靈少女，打破以往甜美鄰家女孩形象，外型猶如酷帥的《古墓奇兵》女主角蘿拉。她也透露，其實自己是敏感體質的女孩；澎恰洽點頭證實，表示2人首度對戲時，他有心事，温貞菱突然心有靈犀問他：「事情還好嗎?」讓他震撼又感動。

《第九分局》開拍後，已發生不少詭異事件，例如導演透露，他自己首次開車到影棚現場時，跟著GPS引導，竟然開到2座墳墓前；邱澤在政大附近隧道拍夜戲，當時也忽然感到頭疼；澎哥笑說他經驗太豐富，這次全靠天生靈性溫貞菱「罩大家」就好。

《第九分局》描述警察阿豪充滿正義感但個性冒失，連累搭檔學長殉職而被調進神秘單位「第九分局」，阿豪在這裡接受組長老張調教，同時遇上新同事小雪與熱血女記者如心，就此捲入一樁神秘連續殺人事件……。

(旺報 )