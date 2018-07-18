保護石虎棲地 中彰投苗簽署備忘錄

台中市長林佳龍（中）與彰化、南投、苗栗代表，結合中興大學共同簽署合作備忘錄，將攜手保育石虎。（林欣儀攝）

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受到棲地破壞、農藥使用與人為干擾等因素影響，全台灣石虎數量目前僅5、6百隻，每年路殺死亡數更高達10餘件，為確實保護石虎生態，台中、彰化、南投、苗栗與中興大學18日簽署合作備忘錄，盼透過區域治理方式共同保育石虎。

在花博吉祥物石虎家族弟弟「來虎」與生態專家見證下，台中市長林佳龍、苗栗縣秘書長陳斌山與南投縣秘書長洪瑞智、彰化縣農業處長黃碧海、中興大學校長薛富分別代表5個單位締結「石虎保育策略聯盟合作備忘錄」，相約共同合作保護石虎族群與其棲地環境。

除簽訂備忘錄，興大也舉辦「中部地區石虎保育論壇」，約70名石虎保育相關人員參加。「石虎媽媽」陳美汀指出，石虎生命週期約7至10年，造成其青少年時期死亡的多數為獵殺、路殺等，以台中來說，目前分布較多在新社地區。

林佳龍表示，中彰投苗都有石虎出沒，透過論壇盼結合民間與學術界的力量，協助政府做好石虎保育工作，以花博來說，原本預定舉辦的活動場地因發現石虎蹤跡，市府決定變更展區，並以石虎為花博吉祥物，盼藉此達到宣導、落實保育工作。

目前台中市已開始推動石虎保育自治條例，陳斌山說，全台石虎約有一半在苗栗，為保護石虎，苗栗已成立保育推動小組。

陳美汀說，石虎保育工作可能與地方開發等經濟活動出現衝突，此為公部門應設法努力的部分，目前苗栗、台中已在研議石虎保育自治條例，呼籲大家支持。

(中時 )

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