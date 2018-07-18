日本上半年外國旅客破1,500萬 250萬來自台灣

2018年07月18日 17:07 中時電子報 李靖棠

據讀賣新聞報導，身為旅遊大國的日本，近期以來每年造訪人數不斷攀高。日本觀光局今日公布今年度（2018）上半年的報告，發現從1至6月為止，到訪日本的外國旅客總數增加15.6%、達到1,589.8萬人次，其中若以國籍來分，中國大陸遊客以405.6萬人次居冠，台灣名列第三位，共有250.5萬人前往日本旅行，比去年同期增加9.5%。

從報告中顯示，訪日的外國旅客分佈，仍以中國大陸、南韓、台灣和香港4地為最大宗，除上述提及的大陸外，南韓也有401.6萬旅客、比去年增加18.3%的比例；香港有111萬名，也有2.5%的小幅成長。除了亞太4地外，其他兩個突破50萬人次的國家，分別是美國（77.4萬）和泰國（60.6萬），泰國似乎也受惠於免簽的政策，近年來愈來愈多旅客訪問日本。

各國赴日旅遊的特色如下：

南韓：今年6月訪日人數突破60萬，受惠於大批低成本航空（LCC）增加航線，讓機位和直飛航點大增，因此能吸引更多韓國旅客造訪。

中國大陸：6月份造訪人數達76萬，比去年大幅增加29.6%，不僅團體旅遊需求增加，成長更多的其實是個人自助旅行。

台灣：6月前往日本旅行人數為45.7萬，比去年增加5.4%，主要是端午節連假和低成本航空增開航線，讓更多台灣人願意前往日本旅行。

香港：6月訪問日本的旅客達到20.5萬，和台灣一樣的原因，因為端午節連假和航班機位增加，讓更多香港人願意前往日本。

(中時電子報)