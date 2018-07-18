2018年07月18日 17:07 中時 王文吉

充滿陽光氣息的熱血青年萩原駿介來台行腳3個月，最後一站到豐原的東豐綠廊騎腳踏車。（王文吉攝）

萩原駿介穿著「我是日本人」的T恤，邀請台灣人「多多跟我分享你的城市」。（王文吉攝）

日本青年萩原駿介（中）重回環台的起點「豐原」，市議員謝志忠（左二）接待他到東豐鐵馬道騎腳踏車

日本青年萩原駿介拿著「TAIWAN讚」的牌子，邊環台邊行銷台灣美景。（王文吉攝）

日本青年萩原駿介（右）來台行腳3個月，台灣外展教育促進會林秀美（左）提供協助，是他在「豐原的媽媽」。（王文吉攝）

萩原駿介手作環台壯舉紀錄手板。（王文吉攝）

萩原駿介製作小胸章及吊飾，分送給初見面的台灣朋友。（王文吉攝）

日本熱血青年環台86天 最愛台中高美濕地

日本青年萩原駿介來台行腳3個月，他一路穿著「謝謝台灣」T恤，感念國人對日本311地震的援助，還報導各地景點與美食，並拍成記錄片。18日為萩原駿介遊台最後一天，他特別前往豐原體驗東豐綠廊、品嘗糕餅及廟東小吃等，市議員謝志忠則以東道主身分到場接待。

現年26歲的萩原駿介來自日本群馬縣，為感謝台灣人在日本311震災的捐款幫助，2014年時他就曾來台環島感恩，30天內走遍基隆、台中、花蓮等10多個縣市，當時手拿海報，身穿「謝謝台灣」T恤，定點拍照感謝台灣。

萩原駿介說，那時來台1個月，覺得台灣的人情味非常濃厚，風景很美，即下定決心一定要再度重遊，於是努力工作3年，存了18萬元台幣後，毅然辭去工作，於今年4月24日再度來台，從台中出發，86天以來走遍全台多個縣市。

萩原駿介拿著「TAIWAN讚」的牌子，沿途詢問當地民眾，走台灣人走過的路，並自製胸章及吊飾，送給初見面的台灣朋友。他曾騎腳踏車，感受新竹的風，也到花蓮和原住民跳舞，深入市場品嘗小吃，而外國人卻步的臭豆腐，他吃完直呼「聞起來很臭，吃起來很香！」

萩原駿介來台深度旅遊，一路自拍影片，剪輯成「發現台灣之美」中、日文版，放上網路分享，宣傳台灣觀光。他說，花蓮太魯閣、台中高美濕地、南投合歡山讓他印象深刻，日本沒有這樣的美景，而東豐綠廊騎自行車讓他很放鬆，如果能認識台灣女友，很想定居台灣。

萩原駿介說，因為台灣人熱情的款待，他來台3個月，花費不到3萬元，像到屏東時，當地民眾得知他愛吃芒果，就三餐準備芒果讓他大塊朵頤，而台灣外展教育促進會林秀美主動詢問及提供協助，是他在「豐原的媽媽」。

離別前夕，他重回環台的起點「豐原」，市議員謝志忠接待他到東豐鐵馬道騎腳踏車，還到寶泉甘味手造所吃糕點及品嘗廟東小吃。萩原駿介特地以台語感謝幫助他的台灣人，他說，「我發現很多台灣美麗的所在、好吃的美食、好看的風景，但最美的是人情味，在我遇到困難時，受到很多人的幫助，感謝大家。」

(中時 )