鯉魚潭水舞劇場隆重登場 花蓮縣暑期活動驚喜不斷

2018年07月18日 17:04 中時電子報 綜合報導

夏日嘉年華才剛落幕，鯉魚潭水舞劇場又磅礡登場，花蓮暑期活動場場精彩接續不斷，讓遊客驚呼連連、大呼過癮！花蓮縣縣政府(15)日於鯉魚潭舉辦「2018紅面鴨FUN暑假-奇萊傳說Ⅲ夜之谷」水舞劇場開幕儀式，由亞提斯舞團熱舞揭開序幕，縣長傅崐萁帶領貴賓共同主持，超過30位以上的原住民舞者及炫麗的舞台特效，呈現人與水共舞的劇場畫面，配合開幕限定星空秀，並且在現場送出715隻紅面鴨玩偶給與會民眾，遊客爭相拍照留念，當晚吸引近萬人潮湧入，限定星空秀煙火更讓民眾驚艷，佳評如潮不絕於耳。

傅崐萁表示，又到了非常精彩的暑假，希望民眾能夠大手牽小手，好好地過一個溫馨的假期，14日夏日嘉年華正式閉幕後，全國唯一免費、擁有全國最長的滑水道的知卡宣親水公園，自7月1日開始與民眾相見歡，此外，15日紅面鴨家族與大家見面，還有奇萊傳說Ⅲ夜之谷水舞燈光秀也在當晚隆重登場。

他也介紹縣府未來舉辦的活動，全國最大的聯合豐年節從7月20日至22日將於美崙田徑場盛大舉辦，為台灣千年文化的傳唱，結合最優美的歷史文化、舞蹈，獻給國人欣賞，同時120個花蓮部落豐年祭也要陸續於七月下旬陸續展開；7月28日、29日鼓王爭霸將在瑞穗鄉磅礡登場，眾多鼓團齊聚花蓮爭王，將精彩客家傳統文化呈現給鄉親； 8月4日、5日赤科山、東方小瑞士的六十石山金針花海季，媲美歐洲瑞士風光，暑假活動非常精彩，歡迎國人走進花蓮、看看花蓮、關心花蓮、愛上花蓮、支持花蓮。

「奇萊傳說Ⅲ夜之谷」融入現代舞蹈元素、結合原住民傳統舞蹈，並且首度加入夜間發光舞者元素，增添戲劇張力與夢幻效果。（圖/花蓮縣政府提供）

傅崐萁指出，花蓮經歷0206地震，縣府團隊與在地鄉親攜手面對，在最短的時間迅速恢復原有地貌景觀，本次雖是花蓮六十七年來最大地震，但目前能量已經正常釋放完畢，花蓮目前是全國最安全的地方，期盼國人大手牽小手前來充滿文化、靈氣底蘊、更有善良鄉親的地方─花蓮，帶給孩子快樂的暑假，誠摯歡迎大家，相信縣府推動的各項活動，都能給予民眾滿滿的祝福。

「2018紅面鴨FUN暑假-奇萊傳說Ⅲ夜之谷」水舞劇場於7月15日起隆重登場，故事劇情是以原住民族守護家園傳說為本，融入現代舞蹈元素、結合原住民傳統舞蹈，首度加入夜間發光舞者元素，增添戲劇張力與夢幻效果。今年水舞劇場整體舞台，兩側延伸至近百米，搭配炫光雷射、科技水幕、夜發光動物燈飾等設備，隨著動感音樂的舞蹈動作，鋪陳出今夏最絢麗的表演藝術，創造磅礡壯麗的夜間山水劇場視覺美學，相當值得一看!

縣府觀光處處長彭偉族表示，「2018紅面鴨FUN暑假」活動由花蓮最療癒的吉祥物紅面小鴨家族率先登場，每日早上10點起至下午17點，每30分鐘展演一場，輕快悅耳的音樂搭配韻律噴泉秀，吸引眾多遊客駐足觀賞。同時，現場還有「隱藏版角色找一找」遊戲，每日送出限量一百張「紅小鴨遊花蓮」貼紙，深受大小朋友喜愛。至於水舞劇場開幕當天，現場加碼送出了715隻紅面鴨玩偶及限定星空秀，還有曾師傅、阿美麻糬提供展示試吃，最後還有特別嘉賓花蓮鴨小寶、阿美與阿泰麻糬娃娃、遠雄海洋公園的Sissy海獅姐姐、Donny海豚大哥一起和遊客觀賞水舞劇場，日後將於每週六(7月21日、7月28日、8月4日、8月11日及8月12日)再加碼星空秀，歡迎大家到花蓮開心過暑假!

彭偉族指出，為便利旅客交通接駁，太魯閣客運303縱谷花蓮線於7月15日起至8月12日活動期間，配合夜間水舞劇場展演，每日將加開「花蓮火車站-鯉魚潭潭南遊憩區」加班車，去程18:20及19:30由花蓮火車站發車；回程20:10及21:10由鯉魚潭潭南遊憩區發車。白天可以搭乘303縱谷花蓮線至潭南遊憩區站下車或搭乘花蓮客運1139至鯉魚潭站下車，歡迎大手牽小手一起到花蓮鯉魚潭欣賞紅面鴨家族、絢麗水舞與水舞劇場。詳情請上活動網，花蓮觀光資訊網、花蓮觀光粉絲團及紅面鴨活動官網。

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(中時電子報)