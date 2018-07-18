林佳龍揭曉梨山觀光大使「樂桃桃」

台中市長林佳龍(右三)等，18日為梨山觀光大使揭曉新名「樂桃桃」；並歡迎遊客上梨山度假避暑，享受品茗梨山茶、採購梨山水蜜桃。（陳世宗攝）

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台中市水蜜桃產量居全國之冠！和平區公所主辦的「水蜜桃的故鄉在梨山-2018原味和平‧梨山水蜜桃」活動，將於7月27日起登場。市長林佳龍18日為梨山觀光大使揭曉新名「樂桃桃」，並歡迎遊客上梨山度假避暑，享受品茗梨山茶、採購梨山水蜜桃。

「2018梨山水蜜桃•幸福森活節記者會」，18日在台灣大道市政大樓川堂舉行！觀光局參山國家風景區管理處長柯建興、雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌、台電大甲溪發電廠副廠長林瑞濱、福壽山農場場長巫嘉昌等人都共襄盛舉。

「梨山樂桃桃！」林佳龍穿水果裝出席說，梨山水蜜桃質量都是第一，梨山茶近年經過市府輔導，已有標章認證，從舉辦推廣活動以來，梨山觀光大使積極行銷梨山水蜜桃，為吸引更多民眾前往觀光，今年為其正式命名、票選出「樂桃桃」名字，歡迎一起來享受樂活台中。

柯建興指出，梨山除水蜜桃、梨山茶，還有高麗菜等農特產，更是避暑勝地。希望中橫便道今年可開放，以1天載送500人次、1年18萬人次為目標，加上目前梨山地區年旅遊人次約50萬人，期待1年人次總量達約70萬、朝百萬人次為願景努力。

和平區長林建堂表示，和平區在林佳龍推動和平專案下，梨山地區有2座農場、大甲溪有發電廠，谷關溫泉也進軍國際，參山國家風景區管理處齊心發展。今年水蜜桃品質佳、產量全國第一，更與台灣楓康超市合作，全台48家門市同步上架，進一步將梨山水蜜桃推廣出去。

(中時 )

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