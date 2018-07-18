花蓮學子接軌國際 公費留美即將啟航

2018年07月18日 17:10 中時電子報 綜合報導

花蓮縣雖然資源有限，但縣府卻不遺餘力推動公費留美，替偏鄉學子圓夢！花蓮縣政府15日於縣府大禮堂舉辦第二屆公費留美啟航典禮，縣長傅崐萁勉勵學生掌握世界脈動、開拓視野，並祝福學子赴美學習一切平安順利。立法委員徐榛蔚、縣議員游淑貞、花蓮高中校長詹滿福及多位校長均出席給予祝福。

本屆計有10位高中及9位國中學生，將於107年7月至8月赴美留學，並安排接待家庭住宿，讓花蓮的孩子在學習過程中，接觸全球優秀人才，了解美國教育課程制度，拓展國際視野。

縣長傅崐萁表示，教育的價值在於下一代比我們這一代更好，我們可以苦這一代，不能苦下一代，孩子是我們的希望，更是國家的希望，期許學子透過縣府希望工程公費留美計畫，前往世界最先進國家，掌握最新脈動，拓展國際視野，培養國際觀，返國後成為國家一流人才。

傅崐萁也以一個父親的心情，向即將留學的學子表達期許與關心。他說，世界發展日新月異，世界趨勢變化萬千，美國是世界最強大國家，希望各位學子慎思明辨，好的面向值得學習，不好的面向則引以為戒，未來不論留在花蓮、在台灣各地或是到國外發展，都不要忘記自己是花蓮的孩子。

「交換學生並非只是一生中的一年，而是一年中的一生！」花蓮高中謝秉霖同學代表第一屆已經返國的留美學生發表心得。他說，感謝縣府團隊為他實現出國的夢想，這一年的美國留學經驗使他變得成熟、獨立，也更願意勇敢嘗試新事物，他也鼓勵即將出國的學弟妹盡情翱翔，正面迎擊每一次的挑戰。

花蓮高中謝秉霖同學代表第一屆公費留美學生發表心得感想。（圖/花蓮縣政府提供）

縣府教育處長劉美珍指出，赴美留學的學生將深入瞭解美國學校課程和課堂學習內容，實際體驗美國教育之師生互動情況，學習美國的走班式授課、分組式討論，融合式選課，大學先修學分課等美國課程教學制度，也與美國在地學生和來自世界各地的學生共同學習，促進創新思考和問題解決能力，充分體驗和感受美國生活習俗及多元文化，提升學生國際視野及豐富價值觀。

（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)