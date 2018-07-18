韓國「八色烤肉」插旗中友百貨商圈

2018年07月18日 17:53 工商 曾麗芳

八色烤肉就是用8種不同風味的獨家特製醬料，醃製嚴格挑選的五花肉。（圖業者）

按讚加入「八色烤肉台中四號店」粉絲團，並在粉絲團上為八色烤肉評分，可享用餐88折優惠。（圖業者）

八色烤肉台中店為了歡慶開幕，舉辦慶祝促銷活動。（圖業者）

看好年輕族群喜歡吃烤肉，韓國知名烤肉品牌「八色烤肉」搶進一中商圈、進駐中友百貨C棟8樓開設台中首店、全台第4店，預計7月19日開幕營運！為了歡慶開幕，開幕前3天（19日至21日），只要按讚加入「八色烤肉台中四號店」粉絲團，並在粉絲團上為八色烤肉評分，可享用餐88折優惠。

笠正整合行銷執行長徐立斐表示，八色烤肉就是用8種不同風味的獨家特製醬料，包括人參、紅酒、 松葉、大蒜、花草、咖哩、大醬、辣椒醬醃製嚴格挑選的五花肉；擁有瘦肉和脂肪完美比例的五花肉，放上烤盤時，滋滋作響的聲音、撲鼻而來的香味，征服了韓國無數饕客的味蕾，引進台灣之後也擄獲許多饕客的胃。

徐立斐表示，八色烤肉再度邀請為桃園店製作花牆、並引起一波熱潮的浪花花藝，為台中店打造專屬花牆。浪花花藝秉持訂製高級花藝的理念，替八色烤肉選擇顏色和五花肉相近的豬肉粉色玫瑰，配合台中在地特產-鳳梨酥、太陽餅和熱情奔放的印象，創造出獨屬於八色烤肉的花藝。浪花花藝選擇黃色火焰百合作為花牆的主體，在花牆右上方的橘色玫瑰代表橘色的太陽， 象徵著八色烤肉生生不息的含義， 表達決心在一中商圈異軍突起的氣勢。

八色烤肉台中店為了歡慶開幕，舉辦慶祝活動，自7月19日至21日期間，凡是來店用餐出示中友百貨APP，按讚加入「八色烤肉台中四號店」粉絲團，並在粉絲團上為八色烤肉評分，即可享用用餐88折；7月22日到8月21日同樣的活動方式，贈送價值300元的限定餐點「太陽花豬後腿肉」1份。

(工商 )