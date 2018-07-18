韓國「八色烤肉」插旗中友百貨商圈

韓國知名烤肉品牌「八色烤肉」搶進中友百貨開設台中首店。（圖業者）

友善列印
工商
八色烤肉就是用8種不同風味的獨家特製醬料，醃製嚴格挑選的五花肉。（圖業者）
按讚加入「八色烤肉台中四號店」粉絲團，並在粉絲團上為八色烤肉評分，可享用餐88折優惠。（圖業者）
八色烤肉台中店為了歡慶開幕，舉辦慶祝促銷活動。（圖業者）

看好年輕族群喜歡吃烤肉，韓國知名烤肉品牌「八色烤肉」搶進一中商圈、進駐中友百貨C棟8樓開設台中首店、全台第4店，預計7月19日開幕營運！為了歡慶開幕，開幕前3天（19日至21日），只要按讚加入「八色烤肉台中四號店」粉絲團，並在粉絲團上為八色烤肉評分，可享用餐88折優惠。

笠正整合行銷執行長徐立斐表示，八色烤肉就是用8種不同風味的獨家特製醬料，包括人參、紅酒、 松葉、大蒜、花草、咖哩、大醬、辣椒醬醃製嚴格挑選的五花肉；擁有瘦肉和脂肪完美比例的五花肉，放上烤盤時，滋滋作響的聲音、撲鼻而來的香味，征服了韓國無數饕客的味蕾，引進台灣之後也擄獲許多饕客的胃。

徐立斐表示，八色烤肉再度邀請為桃園店製作花牆、並引起一波熱潮的浪花花藝，為台中店打造專屬花牆。浪花花藝秉持訂製高級花藝的理念，替八色烤肉選擇顏色和五花肉相近的豬肉粉色玫瑰，配合台中在地特產-鳳梨酥、太陽餅和熱情奔放的印象，創造出獨屬於八色烤肉的花藝。浪花花藝選擇黃色火焰百合作為花牆的主體，在花牆右上方的橘色玫瑰代表橘色的太陽， 象徵著八色烤肉生生不息的含義， 表達決心在一中商圈異軍突起的氣勢。

八色烤肉台中店為了歡慶開幕，舉辦慶祝活動，自7月19日至21日期間，凡是來店用餐出示中友百貨APP，按讚加入「八色烤肉台中四號店」粉絲團，並在粉絲團上為八色烤肉評分，即可享用用餐88折；7月22日到8月21日同樣的活動方式，贈送價值300元的限定餐點「太陽花豬後腿肉」1份。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
台南雙層巴士星光啟航 夜遊古都 10島島主名單出爐 銀髮族、國樂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。