紀念823炮戰 金管處辦夜行軍

2018年07月18日 17:16 中時 李金生

金門國家公園管理處規畫於8月23日晚上辦理「走進823」夜行軍活動。（金管處提供）

參加夜行軍的民眾體驗早年島上官兵枕戈待旦，戍守外島前線的辛勞。（金管處提供）

戰旗在風雨中飄揚，夜行軍讓人精神振奮。（金管處提供）

今年是「823炮戰」60周年，金門國家公園管理處規畫於8月23日晚上辦理「走進823」夜行軍活動，期待藉此喚醒民眾珍惜目前安定生活，也體驗早年島上官兵枕戈待旦，戍守外島前線的辛勞。

金管處長謝偉松指出，60年前的8月23日爆發一場震驚中外，持續激戰至10月5日的炮戰，不但牽動國際局勢的發展，也帶給兩岸幾10年軍事對峙的深遠影響，更淬煉出金門軍民「同島一命、風雨同舟」的情感，該處在60年後歷史上的這一天，特別規畫系列紀念活動。

其中，舉辦「走進823夜行軍」活動，目的在讓參加者體驗早年島上官兵基於夜間作戰需要，因應各種作戰型態，常需執行的軍事訓練和任務，讓大家了解他們戍守兩岸最前線，保家衛國的重責大任。

活動地點預計從該處中山林園區出發，終點是古寧頭和平紀念園區，6點30分部隊開拔，路程約10公里，當天備有遊覽車定點接送。人數預定500名，7月19日起，上班時間周一至周五，上午8時30分至下午17時受理報名，詳情可上金管處官網查詢。

(中時 )