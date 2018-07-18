親子同樂會！遊桃園3家工廠一次滿足

2018年07月18日 17:21 中時電子報 綜合報導

講到觀光工廠就想到桃園！桃園的觀光工廠統計截至去年已有28家，是許多家庭出遊的優先選擇之一。不過，觀光工廠太多不曉得該從何逛起嗎？桃園市政府規劃了一條參觀3家工廠的一日遊程，活動行程安排妥當，讓你不再有選擇障礙。

觀光工廠宛如中型遊樂園，無論是參觀還是體驗應有盡有，還能藉由產業觀光化讓遊客與企業近距離接觸，一舉多得！此次遊程安排參觀祥儀機器人夢工廠、南僑觀光體驗工廠、可口可樂博物館。祥儀機器人夢工廠打造了全台最具特色的機器人夢工廠，博物館外觀是採用12面透明的玻璃落地窗，使空間格局明亮又方正。而夢工廠內部共分為5大區域，分別是產品區、再生能源利用區、家庭智能化專區、互動體驗區以及機器人演進史區；其中，互動體驗區能讓遊客實際操作機器人與相關產品互動，包含現場架設的大型夾娃娃機台、刺激對打的格鬥機器人、越野機器人等，是國內研究相當成熟的成果。

可口可樂博物館帶給遊客許多美好回憶。(圖/桃園自在遊網站提供)

南僑觀光體驗工廠佔地37,000坪，兼具環保知識、產業教育、餐飲美食文化及歷史傳承，來這兒走一趟可以了解南僑的產業以及體驗多樣化的DIY活動，也可以品嚐到異國美食，是一間寓教於樂的觀光工廠。另外，可口可樂博物館最廣為人知，可口可樂已經行銷全球超過兩百個國家，許多消費者都想要一窺背後的獨家秘密，因此可口可樂在許多國家的瓶裝工廠都設有博物館，拉近企業與消費者的距離，瞭解生產製程與獨特的歡樂文化。可口可樂博物館位於桃園龜山工業區，紅色搶眼的建築外觀難以忽視，陪著你長大的知名商品不但挑起珍貴的兒時記憶，同時也覽盡了各樣的相關產品資訊。

暑假臨到，不妨帶著孩子來場具有教育意義的行程，滿足觀感之餘，還能體驗動手DIY，彼此增進感情，並為孩子帶來難忘的童年回憶。

(中時電子報)