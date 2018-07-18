10島島主名單出爐 銀髮族、國樂手入選

2018年07月18日 17:56 中時 王思慧

交通部觀光局舉辦「show your island島主徵選」，挑選出10大魅力島嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等，從活動開始已累計超過200萬人次瀏覽，參與投票則超過9萬人次。觀光局今宣布10島島主名單，其中有70歲銀髮族，還有工程師、國樂手等，希望全世界的遊客都能用自己的方式發掘台灣離島旅遊之美。

觀光局公布10島島主名單，吉貝島島主是古競祥，雪霸國家公園解說志工，351位報名者中最年長者。2017年以70歲的年齡成為台灣最高齡的226超級鐵人分齡冠軍，扭轉大眾對銀髮族的刻板印象。龜山島島主為林光賢，旅遊業者也是搶孤高手。登島697次，帶著宜蘭人的熱心，用回饋的心將龜山島的一草一木介紹給全世界。

北竿島主是林金樟，上市櫃公司工程師，「一直跳下去」計劃發起人。將透過計劃跳遍北竿每一個角落，真實呈現特殊文化與在地美景。漁翁島島主是學生林渝璇，希望透過旅行把生活得觀察放大，將自己旅行過程中觀察到的人、事、物，轉化為獨一無二的寶藏，用音樂跟影像以年輕人的角度將島嶼之美散播到國際。

小琉球島主是陳瑋萱，琵琶國樂手也是自由潛水教練，IG粉絲3.5萬。因為喜歡大海從台北搬到小琉球，除了推廣美景美食更要宣揚節能減碳保護海洋生態，建立環保觀念。綠島島主學生郭玥均，跆拳道高手及數學系高材生。是說走就走的年輕自由行世代最佳代表，教大家用最省錢方式深度旅遊，機票怎麼買最便宜、吃喝玩樂怎麼樣最划算。

蘭嶼島主黃愷晴，是香港人，旅遊記者。愛旅遊愛分享，愛挑戰新事物、愛地球愛環保，尊重當地文化及民族智慧，讓更多香港人愛上台灣。東莒島主為張予柔，國小實習老師，與島上居民合作製作富有當地人文特色的創意短片；挑戰500元暢遊小島，身體力行凈灘活動，把垃圾減回來。

小金門島主張芷瑜，Office Lady。將透過吉他歌曲創作、拍攝，製作有溫度的影片；手繪當地美食，跟大家一起分享獨特美麗又不會曬傷的海洋穿搭法。七美島主蘇貝晴，是最年輕的島主，電玩高手。改變世界很難，但是可以傳遞溫暖，希望將第一次踏上島嶼的感動透過直播與網友分享，傳達台灣海灣之美。

本次活動一連7天，每名獲選島主新台幣35,000元獎金，鼓勵獲選者每日以圖文及影音方式進行島嶼行銷推廣，期盼透過民眾的實際參與，增加台灣離島能見度，也希望利用網路聲量，藉由網路世界的無遠弗屆、個人部落格及自媒體的快速傳播使得在地特色能被國際看見，更希望透過島主影音分享的互動，挖掘出台灣海島更多不為人知的特色，帶動新一波海灣旅遊新話題。

島主將於開始執行任務後，於活動網站(https://www.baytourism.tw/)公開與大家分享每日旅遊點滴及心得。

(中時 )