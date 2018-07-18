羅志祥蹲下幫摺褲管 男團嚇傻：手要擺哪

C.T.O推出首張專輯。(盧禕祺攝)

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C.T.O推出首張專輯。(盧禕祺攝)

羅志祥(小豬)培訓兩年多的新人男團「C.T.O」推出首張同名專輯《C.T.O》，18日終於正式和媒體見面，人在大陸工作的小豬，為了「兒子們」的重要日子，昨錄影到凌晨四點半，整晚沒睡立刻搭今天一早的飛機回台灣，團員梓鑫笑說：「不只爸爸，媽媽也有來。」險些讓人誤以為「老闆娘」周揚青也飛來台灣。

團員們解釋，小豬對他們來說一人肩負嚴父慈母的角色，他們透露小豬曾因他們態度變鬆散，對他們拍桌大吼：「為什麼沒有做好！」讓他們嚇到完全不敢發出聲音，振緯還當場眼眶泛淚。事後有鄰居偷偷來跟他們說：「老闆罵人我們都聽得到。」

但小豬也常流露出「媽媽」的一面，除了親自幫他們治裝，甚至放下天王身段，親自蹲在地上幫他們摺褲管，梓甯說，某次小豬邊碎念邊幫他摺褲管，讓他手足無措，手完全不知道該放哪裡，但也讓大家都相當感動，打趣說未來若小豬真的結婚，可以當他的花童。

團員們今也互揭糗事，爆料團員宇慶最古靈精怪，而且很愛粗魯的挖鼻孔，某次他們到便利商店買飲料，宇慶竟然挖鼻孔挖了滿手血，最後還抹在別人身上；而老么振緯則是最愛上廁所的人，且很常在早上大家趕著出門的時候占用廁所，他則笑說：「我也不知道為什麼很常去上廁所，但可以讓我從中找到快感，有舒壓的感覺。」

(中時 )

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