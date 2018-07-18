鴨香醉人！星馬名店「鴨皇閣」進駐台北東區美食一級戰區

2018年07月18日 17:58 中時 徐力剛

餐廳夜間化身為特色酒吧，巧妙融合中西風格。（圖片提供／鴨皇閣）

店內招牌「當歸烤鴨（小份）」深受饕客喜愛，每日限量30份，需提前預約，售價495元／小份、950元／中份、1800元／大份。（圖片提供／鴨皇閣）

「星馬麥片蝦」外層包裹酥脆麥片，滋味甜中帶鹹，售價480元／道。（圖片提供／鴨皇閣）

人氣餐點「手工泰式豆腐」售價290元／道。（圖片提供／鴨皇閣）

「奶露金蒜蝦」爽口蝦肉搭配蒜末，售價450元／道。（圖片提供／鴨皇閣）

「墨鬆芥蘭」口感清爽無負擔，售價300元／道。（圖片提供／鴨皇閣）

門口設置「好吃敲我」鼓，歡迎消費者前來擊鼓。（圖片提供／鴨皇閣）

對懂吃的饕客而言：「吃，不僅是為了填飽肚子，更是廚師料理精髓體現」。主打純正星馬料理「D’Palace 鴨皇閣」台灣首店即日起正式營運，菜餚加入大料辛香料進行調味，充分展現東南亞特有酸、甜、辣口感。

全新開幕的鴨皇閣鄰近忠孝敦化捷運站，地理位置十分便利，店內裝潢採用黑、紅、金3色為主視覺設計，搭配大片落地玻璃窗，晨間陽光輕灑室內，耳邊響起悠揚音樂聲，帶給消費者絕佳品飲環境。

誠如店名鴨皇閣，店內招牌料理「當歸烤鴨」做工繁複，主廚精選宜蘭櫻桃鴨為食材，鴨腹塞入當歸和特殊藥材配方，以先悶後烤方式逼出鴨油，再經多次烘烤及上色，達到鴨皮薄而酥脆，肉質軟嫩不柴，最後淋上鴨湯及特殊醬汁提味，初嘗淡淡中藥香氣繚繞舌尖，尾韻可感受到鴨肉甘甜風味，讓人難以忘懷。

為確保料理維持當地風味，「星馬麥片蝦」高成本自馬來西亞空運麥片來台，將蝦肉混合奶油、辣椒一同拌炒，Ｑ彈帶勁蝦肉外層包裹大量麥片，甜中帶鹹滋味一試成主顧。另道「手工泰式豆腐」使用手工雞蛋豆腐，加入帶有泰國及新加坡風味酸辣醬料，雞蛋豆腐入口即化，雞蛋特有風味與酸辣醬香充斥口中。

大啖美味星馬料理，針對喜愛清淡口味饕客特製「墨鬆芥蘭」，手工去除芥蘭外皮，保留鮮嫩菜心部位清炒，佐以油炸芥蘭葉絲與肉鬆，多層次口感在口中迸發全新滋味。

全新開幕的鴨皇閣由3位新加坡合夥人開設，執行長戴勝發（Lucas）分享，東南亞料理因應當地特殊氣候，擅常使用大量辛香料入菜，入口酸中帶甜，後勁辣感逐漸顯現，成為獨樹一幟風格。熱愛美食的他時常來台旅遊，被台灣濃厚人情味所感動，此次引進純正星馬料理，希望將家鄉美食帶給台灣消費者。

戴勝發指出，「優質食材」與「廚師手藝」是建構好餐廳秘訣，而「廚師」更是製作美味料理關鍵，店門口設置「好吃敲我」鼓，希望消費者能不吝給予廚師鼓勵，店內提供45道精緻料理，平均客單價落在500至700元間。

(中時 )