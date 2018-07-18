台北市長柯文哲偕手Tomorrowland傳遞愛

2018年07月18日 17:35 中時電子報 綜合報導

比利時夢幻電子音樂祭Tomorrowland為宣揚其團結一致的核心理念，促成了旗下子品牌UNITE With Tomorrowland的形成，今年台灣入選成員國之一，成為Tomorrowland音樂聯合國的一份子。台北一向是擁有多元文化，尊重他人多樣性的城市，與Tomorrowland的理念不謀而合，也因為如此而得到台北市長柯文哲的支持，決心推動台北在世界的能見度，與Tomorrowland一同擁抱音樂傳遞的愛與和平。

曾受聯合國秘書長讚揚 台北市齊頭並進

聯合國在2015年於Tomorrowland著名的「One World」木製橋梁上留下了一幅宣揚和平的圖樣，並邀請聯合國前秘書長潘基文至現場發表演說： 「Tomorrowland音樂祭所代表的核心價值，也是聯合國每天在全世界致力維護的，讓我們團結一致為全世界所有人的尊嚴而努力。」台北市長柯文哲的認同便讓台灣有機會能夠參與此次盛會，力求「讓台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣!」，希望擁有愛、尊重與包容的Tomorrowland能用音樂將此能量傳播出去，帶給參與樂迷些許逃離壓力的喘息機會，享受當下的美好並更能正面的面對現實生活。演出當天的魔幻之鏡環節，台灣將與全球超過四十萬樂迷一起分享這溫暖動人的瞬間，市長也將加入並與比利時Tomorrowland主場、UNITE成員國阿布達比、黎巴嫩、墨西哥、馬爾他、義大利及西班牙等一同聯合散播愛的種子。

在UNITE With Tomorrowland成就傳奇

UNITE With Tomorrowland的精彩之處不僅是有多組百大DJ於現場演出以及魔幻之鏡與世界連結，最重要的還有體驗部分。台北大佳河濱公園場地臨河且擁有大片草地，幾乎吻合了比利時主場的地形狀況，也為了呼應Tomorrowland滿足民生需求的「DreamVille」，當天更將創造出台北的夢幻之村，提供樂迷飲食、文化、生活美學等體驗攤位，除了比照主場的高規格營造出如同身在比利時般的環境與氛圍，也會融入台灣文化讓當天成為滿足樂迷所有感官的美好盛夏之夜!台灣與世界站在一起的夜晚，除了台北市民的支持之外，也需要全台灣的樂迷一起加入，享受台北不眠之夜，成就台灣加入音樂聯合國的傳奇!

台北市長柯文哲將參與UNITE With Tomorrowland奇幻盛典，讓世界看見台灣! (圖/時藝多媒體提供)

演出資訊

演出時間：2018/07/28 16：30 – 2018/07/29 04：00

演出地點：台北大佳河濱公園

主辦單位：時藝多媒體、九井廣告、嘉新環境美護、LOL International、FunNow

協辦單位：臺北市政府工務局水利工程處、臺北市政府文化局、臺北市政府觀光傳播局

冠名贊助：LEXUS

贊助單位：Stoli、百威啤酒

售票通路：ibon(僅限機台販售)、FunNow(網路線上販售)

(中時電子報)