國光女神爆人生最痛 遭小8歲男友母親「以死相逼」

2018年07月18日 17:34 中時電子報 吳品瑤

模特兒出身、有著亮麗外型的女星「拉拉」蘇心甯，曾擔任「La New Girl」的她，在綜藝節目《國光幫幫忙》擔任助理主持人而走紅，是知名的「國光女神」，然她情路走得坎坷，36歲的她有過一段失敗的婚姻，當單親媽獨自撫養女兒多年，她近來上節目時坦言離婚後一度不敢再談感情，好不容易遇上有緣人，卻因年齡差距等各種因素，遭對方母親「以死相逼」，最後相愛的兩人只能分手作結。

「國光女神」蘇心甯近來作客《麻辣天后傳》，分享「忘不掉的上一任」，她表示離婚後雖然很想再相信愛情，但始終因情傷太重而無法，直到在好友介紹之下，認識了當時在紐約念書的男友，她坦言其實兩人交往有許多困難，包含她大男方8歲又單親帶著一個小孩，而且還是跨越國境的遠距離交往，但這些都抵擋不住兩人相愛的決心，直到面臨更大的問題。

拉拉表示，男方是她離婚後交往的第一個男生，她好不容易下定決心投入，也相當用心在照顧男友，沒想到穩定交往1年，破壞了這段感情的竟是男友的母親，她表示男方家境不錯，也因此男方媽媽無法接受她比兒子大又是單親媽身分，同時認為在展場當Show Girl「很丟臉」，最後竟使出大絕招「以死相逼」，更放狠話表示如果兒子要唸完書就絕對不能跟她在一起、婚姻是全家族的事情等等，最終男方不堪強大壓力，打了長途電話談分手，讓拉拉難過不已。

拉拉回想當時，表示分手後那3個月她痛不欲生，坦言「到現在我人生沒這麼痛過」，精神上也不堪負荷，一度請朋友介紹催眠師，希望藉由催眠治療「把他從我記憶裡抽掉」，拉拉也說當時每晚都睡不著，只能吞許多鎮定劑、安眠要強迫自己休息。

而這段感情其實已經過去6年了，拉拉表示知道男方已經畢業回到台灣，甚至得知男方也在台北工作，然傷痛太深，她坦言直到現在「我一直不敢去見他」，拉拉在節目中念出自己寫的一封給男方的親筆信，信裡用梁靜茹的〈勇氣〉歌詞作為開頭，她難過地說至今聽到這首歌，腦海仍會想起前任男友當年充滿勇氣的堅定眼神，淚崩說道：「雖然這一切讓我覺得很諷刺，我仍然相信你是真心的」，坦言要忘記對方是一件很困難的事，但「請你忘了我吧」。

(中時電子報)