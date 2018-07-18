海基會：大陸應放行事務性交流 勿與政治協商畫上等號

海基會發言人管安露（楊家鑫／攝）

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政黨輪替後，兩岸官方關係進入冰河期。海基會發言人管安露18日在例行記者會上表示，海基會的文書驗證、關懷台商台胞服務等事務性交流團，2年來申請赴陸屢屢受阻。她呼籲，海基會從事這樣交流工作已久，希望大陸能放行海基會事務性交流協商，不要跟政治協商畫上等號。應該以人性角度出發，不應該用政治力阻擋。

海基會18日舉行例行記者會，針對前國民黨主席連戰率團赴陸交流，海基會發言人管安露表示，海基會對兩岸交流持正面支持，但大陸方面也應正視兩岸交流的重要性，2年來，大陸片面中斷官方交流，一些民間交流也受阻，這無益於兩岸關係。

管安露指出，海基會文書驗證業務每年超過10萬件，過去都由海基會組團赴陸面對面溝通，事情很快能得到解決。但自從政黨輪替後，一年一度的公證交流團屢屢被卡關，現在只能透過中華民國公證協會過去交流，這種方式產生許多不方便。

她還透露，「今年9、10月，中華民國公證協會預定會派團赴陸交流，海基會此次會嘗試派員以團員身分參加。」同時，管安露也表示，關懷大陸台配、關懷大陸台商的交流團也被全部被卡關，無法成行。

管安露呼籲，海基會從事這些交流工作已久，希望大陸能放行海基會事務性交流協商，不要跟政治協商畫上等號。應該以人性角度出發，不應該用政治力阻擋。

此外，關於新任秘書長姚人多與董事長張小月的業務分工，管安露表示，董事長與秘書長自己會協調分工，畢竟兩人熟悉領域不同。人事預算方面，也是共同協商決定。

(中時 )

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