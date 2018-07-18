慈濟台中靜思書軒社區照顧生活館成立揭牌

2018年07月18日 18:00 中時 黃國峰

慈濟「靜思書軒社區照顧生活館」18日成立，台中市副市長林依瑩（中）與議員等社區鄉親一同揭牌。（黃國峰攝）

慈濟「靜思書軒社區照顧生活館」18日成立，台中市副市長林依瑩（右2）與議員朱暖英（右1）、張耀中（左1）、何文海（左2）等一同參觀生活館內部。（黃國峰攝）

慈濟「靜思書軒社區照顧生活館」18日成立，台中市副市長林依瑩（右）在慈濟基金會長照顧問莊淑婷的介紹下，感受生活館書香氣息。（黃國峰攝）

慈濟「靜思書軒社區照顧生活館」18日成立，台中市副市長林依瑩（右4）、慈濟基金會長照顧問莊淑婷（左3）及在地議員、里長齊聲說社區照顧生活館真讚。（黃國峰攝）

台中市長照2.0服務據點，又添一處，慈濟「靜思書軒社區照顧生活館」18日成立，台中市副市長林依瑩、慈濟慈善事業基金會副執行長劉效成與地方社區鄉親一同揭牌，照顧生活館將提供完整的長照諮詢及一案到底的陪伴服務，並結合咖啡館與閱讀書房，開設「老幼學堂」社區共學課程。

慈濟「靜思書軒社區照顧生活館」就位於台中南屯區文心南路的慈濟靜思堂裡面，這也是慈濟第一家有長照ABC一條龍服務的據點，即起有個案管理師進駐，只要有長照需求的民眾親自前往或是電話諮詢，都能得到完整的長照資源服務。

台中市副市長林依瑩表示，長照2.0依不同功能分為ABC三級，很高興慈濟靜思書軒也成立A級「照顧生活館」，結合金色博士、中醫師等外部服務，不限宗教，讓任何信仰的長輩都能夠受到妥善照顧。 並強調「長照是你我家的事情，你我都可能發生，我們絕對會做好最好的支持體系！」目前台中長照ABC數量居全國之冠，擁有70家服務單位，未來還有40家「照顧生活館」陸續在全市開放，包括設置閱讀空間、咖啡館、運動館等活力有創意的開放空間，將照顧好我們的老寶貝。

慈濟慈善事業基金會副執行長劉效成表示，台中靜思堂結合人文、教育、慈善與醫療到結合政府政策推動長照服務，走進慈濟的場域，不僅要讓長照看得到、找得到、用得到，更讓大家感受得到，在這裡靜思堂本來就有一個C級巷弄長照站在運作，今日實體A級咖啡館開幕、B的居家服務的辦公室也已成立，過去慈濟走入社區，現在歡迎大家走進慈濟，我們將不分宗教，照顧好每一位長者。

(中時 )