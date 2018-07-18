「常州料理」快閃台北遠東大飯店 上海醉月樓主廚來台客座

2018年07月18日 18:02 中時 徐力剛

宛如藝術品般美麗菜餚「牡丹琉璃明蝦球」。（圖片提供／香格里拉台北遠東）

「常州溧陽紮肝」充分體現丈母娘對女婿厚愛，售價880元＋10％／盤。（圖片提供／香格里拉台北遠東）

創意菜「常州芋頭糟扣肉」混搭五花肉與鬆軟芋頭，迸出全新滋味，售價880元＋10％／盤。（圖片提供／香格里拉台北遠東）

常州富都盛貿飯店宴會廚師長丁建成與其弟子受邀來台客座。（徐力剛攝）

主廚現場示範製作經典菜餚「松鼠魚」。（徐力剛攝）

香格里拉台北遠東國際大飯店餐廳「上海醉月樓」攜手常州富都盛貿飯店天香樓，打造正宗「常州」料理饗宴，即日起至26日迎來宴會廚師長丁建成來台客座，帶給饕客舌尖上的感動，

常州料理又稱為江南菜，大多使用當令禽肉、河鮮入饌，強調主廚精湛刀工和擺盤，以糖醋、酒糟、生抽等手法製作。今日特邀天香樓主廚與弟子現場示範名菜「松鼠魚」，此道料理十分考驗廚師刀功，新鮮黃魚透過直剞、斜刀片魚肉，切至魚皮時轉為菱形刀紋，魚身最終呈現108顆蒜瓣籽狀，宛如菊花盛開貌，裹上太白粉反覆入鍋油炸。

逼真動人的「松鼠魚」以松鼠為意象設計，透過主廚巧手將魚刺幻化松鼠鬍鬚，片狀魚肉宛如毛皮，最後淋上特製番茄醬汁點綴，初嘗魚肉外酥內嫩，微鹹醬汁搭配白飯品嘗滋味一絕。

想細細品味常州特色美食，不可錯過有女婿菜稱號的「溧陽紮肝」，傳說每逢年節新女婿返家，長輩總會勸酒探酒品，丈母娘疼惜女婿事先準備分量十足、葷素搭配紮肝墊胃。溧陽紮肝做工繁雜，先將五花肉、豬肝、油豆腐與筍乾以豬腸紮起，加入蔥、薑、料酒調味後收乾滷汁，入口舌尖感到淡淡酒香，搭配筍乾品嘗，多層次口感令人驚艷。

另道「常州芋頭糟扣肉」透過一紅燉、二扣碗、三上籠烹飪步驟，佐以大甲芋頭降低五花肉油膩感，入口芋頭特有香氣與入口即化五花，愈吃愈上癮。

(中時 )