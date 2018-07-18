草屯療養院急症醫療大樓啟用 提供中部各縣市患者多元化服務

2018年07月18日 18:18 中時 楊樹煌

▲草屯療養院新建「急症醫療大樓」啟用由該院院長簡以嘉（右5）及南投縣府衛生局長黃昭郎（右6）等共同主持剪彩。（楊樹煌攝）

▲草屯療養院新建急症醫療大樓為設計現代化的醫院建築，結合綠建築、智慧建築等創新建築概念，門口並置有「愛‧飛翔」裝置藝術。（楊樹煌攝）

衛福部草屯療養院今18日在35周年院慶同時，舉辦新建「急症醫療大樓」啟用典禮，在祥獅獻瑞下，由草屯療養院長簡以嘉、衛福部社會福利管理會專員黃耀聰及南投縣政府衛生局長黃昭郎等共同主持剪彩，場面熱鬧。

草屯療養院副院長丁碩彥指出，為讓病人有安全與舒適的醫療環境，新建急症醫療大樓為設計現代化的醫院建築，地上3層地下1層，同時結合綠建築、智慧建築等創新建築概念，門口也置有「愛‧飛翔」裝置藝術，營造溫馨具生命力的療癒空間，塑造兼具科學智慧及人文優雅的氛圍。

丁副院長並指出，新建急症醫療大樓有197床，可做為緊急醫療、重症醫療及各精神次專科服務使用；遷移後的留置空間，將逐步開辦精神護理之家，並將增設新的精神及失智症護理之家或失智症日間照顧等服務，以提供更多元、專業的醫療與長照服務。

南投縣衛生局長黃昭郎表示，草屯療養院新建急症醫療大樓啟用，除可提供南投縣精神、失智及身心障礙等各種醫療服務，並可造福南投縣及鄰近各縣市患者多元化服務，成為中部地區重要的專業醫療服務單位。

(中時 )