街道排水系統老舊　基隆暖暖區積水釀災

基隆市暖暖區東勢街、金山街、暖暖街，因為排水系統老舊，導致當豪大雨來臨時，造成路面嚴重積水，居民都不堪其擾。（立委蔡適應服務處提供）

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基隆市暖暖區東勢街、金山街、暖暖街，因為排水系統老舊，導致當豪大雨來臨時，造成路面嚴重積水，居民都不堪其擾。（立委蔡適應服務處提供）
基隆市暖暖區東勢街、金山街、暖暖街，因為排水系統老舊，導致當豪大雨來臨時，造成路面嚴重積水，居民都不堪其擾。（立委蔡適應服務處提供）
針對基隆市暖暖區東勢街、金山街、暖暖街排水系統老舊問題，立委蔡適應服務處主任林明智（右）與暖暖里長陳建興（中）前往現勘，希望營建署及市府能協助居民改善。（立委蔡適應服務處提供）

基隆市暖暖區東勢街、金山街、暖暖街，過去豪大雨來臨時，因為排水系統老舊，雨水夾帶大量泥沙，造成沉沙池淤積等問題，引發多次路面積水，影響道路及交通安全，暖暖里長陳建興向立委蔡適應服務處陳情，希望內政部營建署和基隆市政府，能夠從根本面改善暖暖里老舊的排水系統。

蔡適應服務處主任林明智與陳建興邀集內政部營建署、市府工務處河川水利科、暖暖區公所，在暖暖福興宮前會勘，針對東勢街、金山街、暖暖街63號至159號的排水溝、集水井、沉沙池等提供改善意見，規畫短中長期改善計畫。

陳建興表示，暖暖里有許多排水溝，都是30年以前建置，很多管溝連區公所都沒有圖說，依照目前的標準來看，水溝的寬度和深度都不夠，就算每年清沉沙池的淤積，也來不急防範豪大雨帶來的雨量，最後雨水整個匯流集中到暖暖街，就讓暖暖派出所前積水，嚴重影響公共安全。

林明智表示，針對短期改善面，河川水利科近期內會同公用事業科、環保局、暖暖里辦公處，進行整體排水系統的清淤和巡視，整頓水溝中的廢棄物，並計算各個排水段點的銜接，有效找出積水不退的關鍵位置。

另外，經營建署和工務處討論後，對於長期的整體改善計畫，將委請河川水利科，針對東勢街、金山街、暖暖街擬訂改善計畫，並呈報給營建署，蔡適應服務處會協助市府爭取預算，讓老舊排水系統得到改善。

(中時 )

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