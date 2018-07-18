深澳案 詹順貴臉書PO文 嗆新北環保局長劉和然

2018年07月18日 18:15 中時 廖德修

新北市政府今天（18日）召開記者會宣布將對深澳電廠環差案提起訴願，在3月14日環評大會投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴火力全開，接連在臉書PO文兩則回擊，第二則的矛頭對準新北市環保局長劉和然，說他唱作俱佳。原文如下：

「突然發覺劉和然太有天份了，唱作俱佳！

今天聯合報系的《拆穿深澳電廠的六大謊言》專題報導（鉅細靡遺的描述新北市環保局長劉和然的虛擬演出，看起來頗像置入），其中有這麼一段：《但劉和然在詹順貴走向投票箱時，不斷對他大喊「你可以不投票」，但詹順貴執意走向投票箱，劉和然知道無法挽回，死心離場，離開時見一旁許多大學生、環團都當場哭了出來。》

但實情是，3/14當天劉和然晚晚才來，一陣慷慨激昂的發言後就提前離開環評會場，所以，劉和然根本不知道環評大會開會與投票過程，上段報導，究竟是劉和然或專題文字記者不打草稿的信口開河呢?

阿貴在環評委員會投票結果8:8之後，裁示通過，各界課責批判，都接受並尊重。但實際上環評大會如果需要表決時，第一時間，主席是不參與投票的。深澳案是在委員們投票結果8:8平票時，依議事規則，才由當天擔任主席的阿貴裁示該案通過。當時，劉和然根本不在現場，阿貴也沒有走向投票箱，自然不可能出現《劉和然不斷對阿貴大喊「你可以不要投票」，但阿貴執意走向投票箱，劉和然知道無法挽回，死心離場》這種情況。

所以，這篇，究竟是專題報導?或時事改編的小說呢？」

(中時 )