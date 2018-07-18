撿錢未馬上交還失主 法官認無侵占意圖判無罪

男子在超商外撿到錢，沒有立即還遭告侵占，法官認為不能苛求拾獲者馬上處理歸還，判無罪。（本報系資料照/非新聞當事者）

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中時

張姓男子去年在超商櫃台前撿到1張千元大鈔，直接帶回辦公室，後來因事情多就忘了處理，沒想到1個多月後被失主找到，張還錢後以為沒事，但失主提告他，被檢察官依「侵占遺失物罪」起訴。案經台北地方法院審理後，法官認認為，張接獲通知後立刻還錢，不能苛求張一撿到錢就要先處理還錢的事，判張無罪。可上訴。

判決理由指出，拾獲者若願意主動將財物送回失主，或送交警方處理，是優良道德的表現，如因拾獲者個人私事耽誤送警處理時間，不能過份苛求拾獲者必先處理拾獲物，置個人私事於不顧，不能單從拾獲者送警的時間，去推論張將撿到的錢據為己有，涉及犯罪。

檢方起訴，去年6 月15日下午4 時35分，張男在台北市信義區1家統一超商櫃台前，撿到曲姓女子不慎掉落的1000元紙鈔，張彎腰撿拾後，將錢據為己有，檢方指控張，同年7月18日經人詢問，才將紙鈔輾轉返還。

北院審理時，張表示，當時有與同事討論要如何處理，原本想要交給便利商店店員或大樓管理員，但因金額不大，「我擔心被人私吞」，就將紙鈔帶回辦公室放在置物盒，本來想再帶到派出所，後來因公事繁忙就忘了。

法官勘驗監視器發現，張撿到錢後，確有轉身返回超商，且拾獲紙鈔後，沿途將紙鈔拿在手上，如果想侵占，應該將紙鈔遮掩、隱藏，或快步離去，加上張被通知後，隨即坦承有撿到錢，主觀上沒有侵占的意圖，採信他的辯解，判他無罪。

(中時 )

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