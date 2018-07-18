通識教育 郭位：重點是把教育交到專家手裡

2018年07月18日 17:59 旺報 簡立欣

香港城市大學校長郭位18日應台北商業大學2018薪傳講座之邀，以「哪裡來的通識教育」為題開講。他開宗明義就表示，「通識教育」是台灣人發明的，美國沒有這個名稱；這當然不表示通識教育不重要，而是通識教育常常引起許多誤解。

台灣通識教育第一個問題是內容不專業。郭位說，之前台灣有個「很有名大學」的醫學院，學生上課時吃雞腿、滑手機、睡覺，被外界痛批，但這些學生當然還是畢業了。「我覺得這不是學生的問題，是學校的問題，就像以前我們大學時三民主義課，不用認真就可以通過，表示這門課開假的！」

郭位說，很多台灣大專校院的通識教育教學生品酒、欣賞音樂，「都是吃雞腿、睡覺也能過的課，頂多只能叫做課外活動；」他遇過一個剛畢業的女老師，開了一門課要談「只有羅密歐與茱麗葉、或是法國總統才有資格開」的戀愛課，結果老師自己根本沒談過戀愛。

第二個問題是台灣社會誤認為通識教育適合「每一個人」。郭位說，在美國通識教育稱為博雅教育，以知識的廣度為主，只有極少數如普林斯頓大學可以稱得上博雅大學，訓練哲學家、政治家等IQ極高的人。「不是每個人都適合同一種教育方式；照錢穆的說法，很少有人又博又雅，沒有這麼多聖人！」郭位說，如果有人可以聊香檳、孫中山、尼采、康德，這種人最適合的工作叫做「美國總統」；而且如果每個人都這樣，這社會會很恐怖。

第三個問題是台灣的通識教育到大學才開始。郭位表示，大學一年級人格已經定型，重點是專業教育；通識教育應該是上大學之前的事情。像美國大學沒有通識教育，社會認為進大學之前應該已經有好的人文素養、公民教育，扎實的數學、語文、歷史基礎。但台港從小就只重視智育類知識，連六藝都做不到。

那麼通識教育要怎麼開呢？郭位說，通識教育要有深度、對社會而言要有價值、而且不是很容易拿到學分的課，「自己學就學得會」的就不要開課。

更進一步，郭位認為，通識教育不是重點，重點是「要由專家來講專業的課，把教育交到專家的手裡」。像戀愛課不是不能開，但在美國一定要是大師級專家來開。又像郭位大學時是工學院，去聽了駐外大使開的一門課《國際公法》；至於美國工學院學生要懂經濟學、要懂社會影響，社會學或哲學要二選一。另外美國大一英語是必修課，很多州要學當地州史等。

郭位說，他鼓勵人才投入中小學教學和大一課程。像是哲學、社會學應該由好的老師來開；大一國文、大一英文如果有大師來開課，就會很棒，主要還是師資和人才的問題。

(旺報 )