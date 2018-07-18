亞運羽球戴資穎掛帥 目標1金1銅隊史最佳

2018年07月18日 18:00 中時電子報 李弘斌 ／新竹報導 ／新竹報導

亞運國手王子維在合庫羽球育樂營指導小朋友打球。（李弘斌攝）

台灣過去在亞運羽球只拿過4面銅牌，不過今年有女單「世界球后」戴資穎領軍，加上單、雙打陣容整齊，中華羽球隊總教練張政雄表示，體育署設定1金1銅的目標，羽球隊也會全力以赴，挑戰隊史最佳參賽成績。

中華隊4年前在仁川亞運羽球賽，拿下女單（戴資穎）與男團兩面銅牌，已是隊史單屆最佳。不過目前除了小戴穩坐球后寶座，男單有周天成、王子維，男雙也冒出世界排名12的「雙李」李洋／李哲輝，使得男團在亞運可望位列第3種子，奪牌希望大增。

「能排第3種子，表示在4強前可以避開中國大陸、印尼和日本，如此主要假想敵就是韓國跟馬來西亞。」張政雄表示，男團被認為有機會奪牌，但他覺得7組賽事都會全力以赴、都有機會，「不會給選手壓力。」

亞運國手許雅晴（左）。（李弘斌攝）

亞運國手「白白」白馭珀。（李弘斌攝）

除了小戴留在國訓積極備戰世錦賽，周天成到新加坡拚積分，合庫麾下的亞運國手王子維、李洋、李哲輝、白馭珀、許雅晴、吳玓蓉、郭浴雯、林琬清都出席於新竹科學園區舉辦的合庫羽球育樂營，客串教練。

對於即將到來的亞運初體驗，「雙李」李洋／李哲輝表示，兩人畢竟大型比賽都打過，「亞運團體賽就像是湯優盃，個人賽就當成像全英公開賽來打。」李洋強調，他甚至覺得亞運的團體賽能一起努力，比個人賽更有意義。

「團體賽若在關鍵點上場，可能背負國家的勝敗，不像個人賽出局可能還有別組。所以我會看得比個人還重，就像打台北世大運的感覺。」李洋說。

(中時電子報)

亞運國手李洋（左）。（李弘斌攝）