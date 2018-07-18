姚以緹《引爆點》羞吻吳慷仁30回 徐詣帆演焦屍躺著也費力

吳慷仁、姚以緹，尹馨和徐詣帆出席媒體試映記者會。（牽猴子提供）

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電影《引爆點》18日舉行媒體試片記者會，片中男女主角吳慷仁和姚以緹激吻畫面相當吸睛，導演莊景燊表示為呈現該場吻戲的各種角度，讓2人吻了近30次，他也佩服演員的深情表現，「因為要越吻越投入，吻10秒像吻10年一樣。」他還補充說有看到「舌頭」，吳慷仁在旁笑說：「不是我喔！」姚以緹則大方跳出來說：「我擔了！」

吳慷仁在片中展現「花式哭法」，從眼眶泛淚到崩潰大哭，一場為女主角哭泣的戲拍了10次以上，更嘗試多種哭法，尤其當下看著「替身」演出，有礙情緒醞釀，他無奈笑說：「知道是『他』來的時候很緊張，很想請他至少換個女裝。」另場車內哭戲，莊景燊第一天拍完後不夠滿意，第二天再拍，吳慷仁透露是靠林憶蓮的情歌《傷痕》、《聽說愛情回來過》才成功催淚。

徐詣帆飾演的「阿海」在開演不久後就被燒成焦屍，每次都需透過特殊化妝呈現，上妝、卸妝各花4小時，還被虧在電影裡出現秒數超少，他表示雖是躺著演屍體，必須一直憋氣也不容易，有一幕汽油潑在身上，他被讚敬業到連眼皮都沒有眨，他搞笑回：「其實是無糖綠茶，很想喝耶！」尹馨則是全片首位確認的演員，由她詮釋悲情的阿海老婆，她甚至為放棄去威尼斯參展的機會。

該片成本5000萬，莊景燊表示10年來拍許多電視電影和短片，新片參考不少外片，包含《驚爆焦點》、《全面反擊》、《法網邊緣》以及韓片《熔爐》和《我只是個計程車司機》，再與羅曼波蘭斯基執導的《唐人街》結合，創造出台灣本土的犯罪辦案電影。該片8月31日上映。

(中時 )

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