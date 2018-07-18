眼睛也會長黑珍珠？黑色素瘤不可忽視

榮總眼矯科主任蔡傑智（左）、醫師黃渝芸（右）與患者賴小姐。（陳志祥攝）

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黑色素癌常見長在皮膚，而黑色素癌也會長在眼睛，這是一種惡性程度很高的腫瘤，如果有長在眼睛附近的色素斑要提高警覺，及早診斷治療才能切除乾淨，保住眼睛外觀，甚至保住視覺功能。

賴小姐（44歲）右眼眼白出現黑斑已10年以上，平時不以為意，但今年初黑斑逐漸變大，就醫後才發現，眼球上黑斑已侵蝕眼白達360度，整個眼白都像珍珠奶茶的黑珍珠，原來罹患「結膜黑色素瘤」。

賴小姐表示，以前不知道會愈來愈嚴重，因為眼睛不痛不癢，視力也沒有受到影響，直到去年看到腫瘤才開始緊張。台北榮總眼矯型科主任蔡傑智表示，去年至今已有5例眼部黑色素瘤的全眼切除，並有愈來愈多趨勢，民眾多應要加注意。

北榮眼矯型科醫師黃渝芸表示，黃小姐右眼白有黑斑已超過10年，今年初眼白黑斑逐漸擴大，後來右眼白360度的範圍全黑，眼下方出現類似一顆顆黑糖珍珠的結節變化，確診為「結膜黑色素瘤」，腫瘤侵犯整眼只好切除全右眼窩。

北榮眼矯型科醫師游偉光指出，長期暴露陽光下，紫外線的傷害力大，或是眼瞼、眼白有不正常的色素斑者，都較容易出現病變，最好透過切片檢查，因為一般眼白有黑斑很常見，就像很多人有老人斑卻沒事一樣。

眼球有黑斑十分常見，如果在短期內突然變大、變色或加速生長代表有惡性轉移的可能；黃渝芸提醒，只要有異常趕緊檢查，及早檢查，適度切除病灶，即使有腫瘤病不一定要切除眼睛。

(中時 )

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