失智翁流浪一天一夜 瑞芳暖警助返家

疑似失智的陳姓老翁被瑞芳警分局員警帶回派出所安置，並熱心照顧他，協助返家。（張穎齊翻攝）

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瑞芳警分局員警發現疑似失智的陳姓老翁坐臥在公車亭，便協助他返家。（張穎齊翻攝）

基隆市1名疑似失智的陳姓老翁（76歲）日前獨自外出，在戶外待了一天一夜後，於中午烈日當頭時，疑似中數而坐臥在新北市瑞芳區明燈路的公車亭，瑞芳警分局員警獲報後，連忙到場將陳翁護送到派出所，並供他用餐協助返家，家屬到場後，對於暖警的義舉頻頻稱謝。

瑞芳警分局瑞芳派出所警員廖冠綸、黃冠逸及實習生胡銘軒5日中午執行巡邏時，接獲民眾通報稱，陳翁疑似中暑，眼神呆滯坐臥在公車亭內，警方初步確認陳翁身體狀況尚可後，帶他回派出所安置，並自掏腰包買便當讓陳翁果腹。

警方調查，陳翁家住基隆，4日傍晚獨自外出搭公車後，就找不到回家的路，經警方通報陳翁的女兒後，陳女也趕緊到派出所帶回父親，並不斷向員警致謝，稱讚員警的義舉。廖冠綸則對此表示，民眾如有需要，員警自當樂於服務，以同理心將老翁當成自己親人看待，讓老翁能盡速返家團圓，就是當警察的成就感。

瑞芳警分局表示，廖冠綸、黃冠逸、胡銘軒能夠以同理心處事，並迅速讓老翁闔家團聚，將尋適當時機公開表揚，同時也呼籲若家中有易走失的年長者，建議可至鄉區公所辦理免費的防走失手鍊，並可在其常穿衣物上縫上姓名等資訊，俾利走失時，可迅速尋回。

(中時 )

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