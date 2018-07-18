囊括米便當料理賽前3名　龍德家商餐飲科展實力

龍德家商餐飲科的陳文賢（右）、顏宏恩（左）分獲料理競賽職業組金牌和銀牌。（陳慶居攝）

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苗栗縣苑裡鎮龍德家商餐飲管理科學生陳文賢、顏宏恩、賴惠玲，代表學校參加第二屆的「幸福苗栗稻陣來灣麗．仲夏米食季」願你好食在米便當競賽，從不分年齡的考驗當中力拚佳績，囊括職業組料理競賽金、銀、銅獎，難能可貴。

主題活動已邁入第二年，今年主題為「苗栗在地食材文化特色便當」，獲金牌陳文賢，結合在地食材製成創意蛋皮福袋，配上酸甜滾筒豬肉捲及彩衣南瓜片，色香味俱全，在眾多好手中脫穎而出。

獲得銀牌的顏宏恩，是以合菜戴帽為主題，再以美味素鵝老菜翻新，結合融入在地芋頭、蔬菜等食材發揮其廚藝；銅牌得主賴惠玲，則將泰式口味融入便當，她將在地豆腐乳自創醬汁，配上蔬菜蒸蛋、乾燒菊花雞肉球，也贏得評審的青睞。

餐飲科主任張育菖表示，便當除了在創意巧思之外，還得考量營養價值及在地選材搭配，學校教導學生以天然的調味，慢工細火的傳統手法尊重、愛惜料理。

民以食為天，便當是常見的飲食文化，但要創作出具有營養與創意的便當，有相當難度，世上最美味的料理，不在於食材的昂貴，而是人賦予料理的熱情與溫度，學生常利用晚上及假日時間訓練，也在比賽中發揮實務技術。

校長徐詠芳表示，對經濟弱勢的學生，校方以更多愛與關懷培育，也感謝餐科老師用心指導孩子，從產地到餐桌，帶著他們享受在地食材的恩惠。

校方表示，今年全國有數十組不分年齡的選手參加，總計錄取30組進入決賽，再選拔出前3名，學生能在強敵環伺中勇奪金、銀、銅獎，實屬不易。獲獎學生感謝老師的指導，學校為他們爭取展現廚藝的舞台。

(中時 )

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