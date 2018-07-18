台灣漁船違反漁業公約？漁業署澄清未違規

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我國漁船「福甡11號」日前被國際勞工組織ILO，宣布為首艘違反「漁業工作公約」（Work in Fishing Convention）漁船，指稱漁工工作條件不佳，且漁船遭到南非扣留。漁業署18日澄清，針對不滿員工申訴，船方已順應其要求提前解約，確認該船並無違規情事，且未被罰款。

我國籍船隻「福珄11號」今年4月中旬進入南非開普敦港卸魚、補給，但船上2名船員向開普敦總領館申訴，指稱船上工作條件、伙食待遇不佳，且無法盥洗，不願繼續在該船工作，要求提前解約。國際勞工組織ILO指稱該船違反「漁業工作公約」，5月時遭扣留在開普敦。

漁業署18日澄清表示，經我駐南非開普敦辦事處訪談船長及船員，主要是因當時開普敦缺水，無法提供船員洗澡引起該2名船員不滿。該船在海上作業期間均無異常，也無該2名船員所隱射的虐待情事，目前船方及代理商已順應該2名船員要求，提前解約並協助其搭機返國。

漁業署表示，本案同時經南非海事安全局及漁業局調查，認定「福珄11號」並未違反漁業工作公約，但因船身傾斜，救生設備老舊，有安全疑慮，故暫緩其出港。在經船方施工補強甲板、更換救生設備改善，並支付滯留港區費用12,365南非幣（約美金895元），已於6月底出港作業。漁業署說，確認該船並無違規情事且未被罰款。

(中時 )

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