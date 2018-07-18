金獎肯定美國帥哥陶藝家陶博館辦個展 藍白拖成主角

2018年07月18日 18:23 中時 陳俊雄

約書亞把台灣的藍白拖當作創作主題，令人莞爾。（陳俊雄翻攝）

曾經來到鶯歌陶博館駐村的美國陶藝家約書亞‧克拉克（Joshua Clark），帥氣外表讓人誤以為他是影星，但他其實還是「2016台灣國際陶藝雙年展」金獎得主，現在約書亞正在陶博館舉辦個展，展出當初在台駐村期間的創作。

鶯歌陶博館即日起在1樓陽光特展室展出「客觀的誤解－約書亞‧克拉克創作個展」，創作的29歲陶藝家約書亞來自美國俄亥俄州，曾奪「2016台灣國際陶藝雙年展」金獎，並在陶博館駐村2個月創作。

約書亞利用翻模把日常用品留下各種狀態，再把它們重組成一件件的創作，記錄在台生活的點點滴滴，由於駐村和來台布展期間都巧遇颱風，約書亞還把颱風天所穿的夾腳拖鞋加入《仔細思考》作品當中。

約書亞說，日常生活中處處展現力量，鞋上的印記是腳踩的力量，也是對於時間的暫停記錄，凡走過必留下痕跡。

這次個展共展出23組件作品，其中事先與館員、台灣朋友徵求的小物件、陶博館典藏品及新作融合成一大組創作的《客觀的誤解》，是約書亞首次嘗試的表現手法，看似毫無相關卻又無違和感，把立體作品當作平面圖像，打破一般空間限制。

《觀者的螢幕上》則是特別設計與民眾互動的作品之一，利用框架與正後方的《火車站》錯位，自然形成拍照的相框與背景，歡迎民眾在IG打卡標註「joshua_r_clak_89」，他就能在美國看到觀賞者的創意合照，詳細展覽內容可上陶博館官網www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。

(中時 )