中時晚間快報》大埔張藥房拆除5年後重建 小英：台灣進步重要里程碑

大埔張藥房拆除5年後重建 小英：台灣進步重要里程碑

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中時電子報
綜合報導

◎大埔張藥房拆除5年後重建 小英：台灣進步重要里程碑

苗栗縣竹南大埔拆遷爭議，其中張藥房等4戶於2013年遭強制拆除屆滿5年，張藥房女主人彭秀春選在18日與被拆除的同一天，舉行重建動土儀式。蔡英文總統與新任教育部長葉俊榮，稍早低調向彭加油打氣後快閃離去，由新任內政部長徐國勇參加動土。

◎挺普丁挨轟卑躬屈膝 川普罕見承認說錯話

川普與俄羅斯總統普丁在芬蘭赫爾辛基聯合記者會才剛結束時，就通俄案調查公開打臉自家情報單位，並替普丁辯解，惹來美國兩黨和媒體的齊聲譴責，直指他對普丁卑躬屈膝，而川普竟然也罕見認錯，表示他在會議中說錯了話，稱對美國情報機構有充分信心。

◎一射精就好痛 竟是這原因惹禍

53歲的陳姓男子日前深夜行房，當他忘情射精瞬間時刻，突然一陣疼痛直衝腦門，下體的疼痛感讓他當下只能躺臥床上雙眼發直，也不敢與枕邊人說，隔天立刻就診，攝護腺液化驗結果，白血球超標10倍，確診為急性細菌性攝護腺炎。

◎許茹芸「限制級」新歌 寬姐讚勇敢創新、很好聽

許茹芸暌違4年，將於9月發行新專輯，首波主打〈芙烈亞〉氣勢逼人，有別於她以往的情歌風格，加入大量電氣及聲樂的元素，十分迷濛魔幻。她突發奇想邀請一些「女神級」的友人來試聽〈芙烈亞〉，第一位「重量級」的女神是邱瓈寬（寬姐），寬姐表示：「這是非常精彩的一首歌，一般成名的歌手會比較保守，但我覺得許茹芸這次非常的勇敢，有踏出創新的第一步。」

(中時電子報)

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