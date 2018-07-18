邱澤新片搞鬼惹頭暈 導演開車開到墓仔埔

2018年07月18日 18:35 中時 徐桐炘

國片《第九分局》18日在汐止舉行探班記者會，新科影帝邱澤、演員澎恰恰（澎哥）、溫貞菱、導演王鼎霖和監製王鈞、葉如芬共同出席，邱澤表示片中有爆破、槍擊、格鬥擒拿等刺激畫面，他特地學習如何分解槍枝、小組攻堅，難度和警校有得拚，之後又為一場動作戲每天從1點練到6點，「已經練習1個月，因為導演希望一鏡到底1個打8個。」他卻在練習旋踢中拉傷左膝韌帶，幸好迅速復原，「我還年輕！」

該片結合喜劇元素和恐怖通靈題材，邱澤似乎有所「感應」，他表示在政大附近的隧道拍夜戲曾感到頭暈，王鼎霖也頻發生意外，開拍第3天就被護身符刮傷眼睛，整天只能坐在導演椅上，開拍時用單眼看螢幕，講戲時則完全閉眼，但因認不出演員站的位置，邱澤笑說：「我只好貼著他說話！」王鼎霖日前開車赴片場時又被導航帶到兩塊墓地之間，讓他直呼不對勁。

邱澤飾演憨直菜鳥警察，澎哥是個性火爆老鳥警探，澎哥表示合作愉快，但開玩笑說：「唯一比較麻煩的是他長得很帥，這個很討厭！」還說想取代邱澤角色，「「但別人是布魯斯威利，我是『不如來去細』(台語)。」2位認識10多年的明星棒球隊球友首次共演，邱澤笑說戲外也都在討論棒球，但忍不住抱怨往事：「澎哥都不派我上場啊！」澎哥被問拍戲有沒有遇靈異事件，他表示主持過《玫瑰之夜》已見怪不怪，還打趣說：「我很安全，因為身邊有這位（温貞菱）看得到！」

温貞菱現實中有「敏感體質」，片中也飾演有通靈能力的少女，她特地到濟公廟學習乩身上身方式，沒想到王鼎霖向廟公詢問濟公長相時，廟公竟指著她說：「就跟她長得一模一樣！」她也大吃一驚，不過回想起童年曾拜濟公為師父，現在也定期到嘉義知名的濟公廟上香祈福，選角竟找上門來，彷彿一切是冥冥中註定，「是使命感，非接不可。」

(中時 )