50樓Café夏季限定「主廚料理秀」開跑～大啖美味東港黑鮪魚

2018年07月18日 18:35 中時 徐力剛

義大利麵區提供多種類手工麵疙瘩，由專人進行料理。（徐力剛攝）

「法式蔬菜燉稻草牛」肉質入口即化，帶有淡淡稻草香氣。（圖片提供／50樓Café）

新品「竹筍馬鈴薯」清爽口感，驅除炎夏暑氣。（圖片提供／50樓Café）

吧台現切牛肉貼心提供加熱服務，滿足不同需求客群。（徐力剛攝）

炎熱夏天來碗芒果刨冰，清涼又消暑。（徐力剛攝）

迎接夏季到來，全國最高自助餐廳50樓Café以「仲夏好食光」為主題，即日起至8月31日止，精選現撈黑鮪魚、時令綠竹筍入菜，帶來全新味覺饗宴。

此次仲夏好食光強打「主廚料理秀」，由專業人員將整尾黃鰭鮪魚庖丁解魚入菜，製成生魚片、炙燒握壽司、檸香果醋香草鮪魚、普羅旺斯煎鮪魚、三杯鮪魚尾、香蒜醬燒鍋巴鮪魚等料理，現場更提供限量最高等級炙燒鮪魚上腹肉，饕客可得看準時機，滿足口腹之慾。

大啖夢幻黑鮪魚後，輕嘗鮮採綠竹筍料理，切成塊狀「竹筍沙拉」口感清爽無負擔，讓人愈吃愈上癮;喜歡濃郁風味料理的你，不可錯過「起士焗烤鮮筍洋芋」，鹹中帶甜風味充斥口中。特色料理「法式蔬菜燉稻草牛」精選牛肋排為食材搭配百里香調味，最後以稻草綑綁入鍋燉煮4小時，入口齒頰留香。

餐廳備有現流生魚片、生猛海鮮吧和碳烤美國自然牛等佳餚，同步匯集澎湖牡蠣、花枝、魚下巴、白蝦燒烤拼盤，一次多重滿足。

(中時 )