祝賀張藥房重建又暴力強拆抵觸戶 徐世榮：錯亂的民進黨政府

2018年07月18日 18:34 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

2013年7月18日，正前苗栗縣長劉政鴻強拆張藥房等4戶拒拆遷民宅，引發輿論反彈。遺孀彭秀春多年爭取原地重建獲發建照，新上任內政部長徐國勇今陪同張家人進行動土儀式，總統蔡英文也以「路過」方式現身表達祝賀。但民進黨執政的屏東縣政府16日暴力強拆公勇路抵觸戶，政大地政系教授徐世榮感嘆：「錯亂的民進黨政府！」

屏東縣政府16日無預警拆除屏東火車站後方屏東市公勇路抵觸戶，抵觸戶反彈表示：「政府以1坪新台幣13萬餘元補償，買2根柱子都不夠，要叫他們搬到哪裡去？」而趕來聲援的縣議員蔣月惠遭到員警攔阻，蔣月惠拉扯過程咬了女警手臂，並向另名女警揮拳。蔣月惠今依妨害公務、傷害罪嫌送辦，對此，徐世榮在臉書表示，「高興看到被強拆的苗栗大埔張藥房今日終於得以動土重建，蔡總統及多位內閣閣員都親自蒞臨祝賀；但另一方面，卻是看到屏東縣政府潘孟安縣長竟然是步劉政鴻後塵，依舊在進行暴力強拆，並把勇於協助弱勢被徵收戶的蔣月惠議員送法辦。唉，民進黨政府怎麼會錯亂至此！」

網友留言指出，「蔡英文在演戲罷了，就像是她在齊柏林告別式說謊，還有寫給小燈泡的卡片跳票」、「執政思維人民頭家，真的昨是今非」、「被強拆張藥房得以動土重建，只因凸顯前朝問題，其他就沒有了」。

(中時電子報)