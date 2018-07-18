反深澳電廠新北提訴願　自救會欣見

深澳電廠預定地。（張穎齊攝）

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中時

深澳燃煤電廠反彈聲浪持續延燒，新北市政府18日代表市民，正式向行政院環保處提出行政訴願程序，反深澳燃煤電廠自救會聞後於18日表達感謝，並表示會用更多種形式來捍衛鄉親的呼吸權。

反深澳燃煤電廠自救會表示，新北市政府啟動了行政訴願程序，代表不論是居民自主或地方政府，都不約而同向球員兼裁判的環保署提起訴願，對於新北市府的舉動表示感謝，但對中央政府各單位漠視偏鄉權益，深表遺憾。

自救會說明，行政訴願主要是針對深澳電廠附近的鄉親，自開始規畫至今，未曾得到詳細的說明，如居民的健康情況以及對環境生態等破壞種種資訊，都無法取得瞭解，甚至在台電最新聲明，只願在營運前才提供對居民的健康評估報告，這樣橫材入灶，在在都讓在地鄉親感受到權力的傲慢。

自救會說，近3個月過來，更看到中央政府用似是而非的謊言要居民買單，而台電也在分化地方，只以回饋金攏絡地方支持，不支持的就斷糧補助，甚至要地方宮廟撤換總幹事，介入地方人事權等荒謬情事，1年多來就灑了250萬給支持電廠的協會，如此揮霍人民的血汗錢。

「偏鄉悲歌至今仍在台電王國治理下上演著！」自救會痛批，偏鄉就是這樣被中央政府的假新聞及台電的銀彈攻勢給混淆視聽，但自救會面對這排山倒海而來的壓力，仍會堅定的站出來，也積極的匯整各專家學者的所有資料，試圖在資訊落差下，將更完整資料分享給民眾知道。

自救會進一步說，雖然力量不是很大，但也是現階段能努力的方式，最後仍感謝新北市府代表地方鄉親一同努力，自救會也會走自己的路，用更多種形式捍衛鄉親的呼吸權。

(中時 )

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