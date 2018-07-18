合庫羽球營開訓 亞運國手閃耀竹科

合庫金控副總經理戴燈山（中）在羽球育樂營開訓典禮中開球。（李弘斌攝）

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中時電子報
／新竹報導

邁入第27年的合作金庫銀行羽球育樂營，18日在新竹的國立科學園區實驗中學揭開為期3天的營隊。合庫麾下的「羽球王子」王子維、「雙李」李洋／李哲輝、「白白」白馭珀等8名亞運國手站台客串「一日教練」，上午課程結束也被小學員簇擁，人氣爆棚！

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「時間過得好快！」23歲的王子維笑說，自己國小參加合庫羽球營，曾經跟當時「黃金女雙」的簡毓瑾要簽名，沒想到今天換他被團團包圍，他也努力滿足小學員合影或簽名的需求。

亞運國手王子維被小學員簇擁，也一一滿足大家的簽名、合影需求。（李弘斌攝）

李洋從進大學就到合庫羽球營客串小小教練，如今12天補充役都已服完，笑說自己如果加上寒假營隊，大概參加過11、12次。「其實我小時候也參加過合庫羽球營，只是不像王子維有拍照留念，詳情也記得不很清楚。不過當時參加有送護腕，所以有印象。」李洋笑說。

羽球營18日由合庫金控副總經理戴燈山主持開訓典禮，戴燈山表示，合庫的羽球、棒球與桌球隊成立多年，為了回饋社會舉辦育樂營，歷年來累積的學員數已超過5萬人。希望今年報名的小學員不但能學到國手教練的技術，也要效法他們對紀律的遵守。

本屆亞運羽球隊共計20人，合庫就占了半數，其中除了小戴留在國訓積極備戰世錦賽，周天成到新加坡拚積分，王子維、李洋、李哲輝、白馭珀、許雅晴、吳玓蓉、郭浴雯、林琬清18日全部到場。但亞運國手們馬上就得趕回國訓中心，畢竟月底開打的南京世錦賽已經箭在弦上，也是亞運前最重要的國際大賽。

(中時電子報)

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