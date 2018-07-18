有錢一定快樂？國人退休3大悲觀主因曝光

2018年07月18日 18:44 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

根據聯合國預估，2100年全球人口將增加至112億，而未來10年內，全球65歲的人口數量更將激增38%，就連台灣，也在今年四月正式邁入高齡社會。迎接史上最大的退休潮來臨，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）於今（18）日攜手《康健》雜誌共同舉辦「退休世代 健康新哲學」記者會，發表「台灣人壽健康退休大調查」，揭露40世代至70世代的「健康退休黃金三角」關係；市調發起人台灣人壽由總經理莊中慶親自出席，更邀請到國民健康署署長王英偉、知名作家同時也是台北市文化基金會董事長李遠（小野），以及政治大學商學院風險與保險研究中心主任黃泓智特聘教授等官方與專家學者，共同探討身處高齡社會，如何運用退休新哲學，獲得正確的退休觀念。

台灣人壽總經理莊中慶致詞表示，高齡化的社會議題需要被關注，尤其現今家庭結構改變，我們更要從世代觀察去發現各不同世代以及高齡退休者在健康、經濟與關係各面向的需要，並從需求中提供我們退休保險商品創新的原動力，也希望以此提醒民眾唯有經濟有支持、生活不寂寞、健康要活躍，提早備妥保障，才是照顧好自己的不二法門，尤其是40至50歲的中壯年世代，要將退休準備時間點提早，變老也變好，不再成為下一代人的負擔。

●退休健康總體檢 70.4分：「財務自由度」僅69.2分，滿意表現最低。

面對高齡化社會，全台退休族與準退休族人口愈來愈多，但國人退休後的整體生活健康嗎？由台灣人壽發起、「政治大學風險管理與保險研究中心」主任黃泓智教授指導的「台灣人壽健康退休大調查」，從「財務自由度」「健康活躍力」與「關係安全感」三大構面去體檢國人的退休現況到底健不健康。其現況滿意總體檢結果為 70.4分，並顯著隨著年齡越加增長其滿意感越為下降；另其中「財務自由度」分數僅為69.2分，是三構面中屬滿意表現最低，顯示國人對財務運用準備仍是最感不足之處。

這次健康退休滿意調查也發現世代之間具有差異，如其中以正要踏入退休生活的40中壯世代尤其對「健康活躍力」滿意最高（86%）也較有信心，而70世代整體滿意度則最低（47%），尤其對「財務自由度」最不滿意。

●退休想像與實際大不同：未退休者擔憂經濟問題，已退休者「無聊寂寞與健康漸失」才是悲觀的主因

財務自由度高的人退休生活就絕對健康又快樂？不盡然！要構築一個健康的退休規劃，健康活躍力、財務自由度、關係安全感這「黃金三角」，缺一不可。本次擔任調查指導顧問的黃泓智教授特別指出，雖然財務自由度才69.2分，但相較於近3成的未退休者想像退休後，最擔憂的是「經濟問題」，對已經退休者來說，「無聊、寂寞與健康漸失」才是他們認為退休生活比較不好的原因。

●健康活躍力發現：沒有興趣嗜好者，認為退休生活會更好的不到1成

退休生活的好壞，有一大部分跟個人的興趣嗜好有關係！根據調查報告顯示，國人退休後的嗜好以國內外旅遊（佔28.4%）及運動（佔27.4%）為主，學習才藝僅有10%；但有24.4%的國人表示自己沒有任何興趣嗜好，而這群人中只有不到一成（8.2%）的人認為退休生活會比較好。

另外，國人在自我健康的掌握度上，每年願意健檢人數不到6成，平均自費金額也僅約850元，顯示國人在健康投資上仍有待提升；有趣的是，從健檢自費平均金額來看，40世代是最有意願投資自己健康的，平均花費1,540元，50世代則投入最少，僅有379元。至於不做健檢最多的藉口為「太麻煩」與「自我感覺健康」為主，比例高達 70%。

●財務自由度發現：五成以上認為「保險」對財務自由度有幫助

財務自由度，是這場「體檢」中狀況最差的！僅有三成國人自信財力可以自足到國人的平均壽命80歲，顯示大家最擔憂的還是在財務規劃，縱使如此，卻只有四成國人有做投資規劃，且隨著年齡增長而下降，顯示有高比例的退休族，不管在退休前後，根本就「不理財」。

四成有投資規劃者，最愛的投資工具分別為定存、金融商品及保險，有趣的是，調查發現，40世代偏愛保險、50世代偏愛金融商品、60及70世代則愛定存。在保險方面，年金險（16.6%）與儲蓄型保險（34.4%）最受國人青睞。由財務自由度調查可知：愈年輕者越懂得提早為自己準備退休金；此外，超過五成的人認為「保險」對財務自由度有幫助，可以減輕退休的壓力。台灣人壽總經理莊中慶表示，由調查可見，愈年輕的人愈有提早規劃保險的觀念，且投保險種以可以穩健累積資產的商品為主，可謂自己的退休生活預做準備，但千萬別忽略了醫療險的重要性，畢竟隨著年齡增長，身體也不若年輕時的健康。

退休後的主要經濟來源是來自哪裡呢？有67.2%的40世代靠自己儲蓄和退休金，70世代則近6成來自子女的奉養，且只有四分之一的父母對子女奉養能力有信心，顯見國人不再有養兒防老的觀念。此外，對於子女奉養金額的期待，父母的預期值（16,449元/月）也和子女能夠提供的金額（13,957元/月）有落差。黃泓智教授提醒民眾，未來國人面臨的養老期及空巢期將比預期中還久，每個人都應具備完善的退休準備意識與策略，建議可以利用增加自提退休準備金及商業保險來因應未來醫療和長期照護需求費用的增加，不致因準備金不足而導致老年生活出問題。

●關係安全感發現：年齡愈大關係安全感愈低，70世代親子關係折半

退休，不是一個人的事，而是一家人的事。但從「關係安全感」的緊密度調查可以看出，關係安全感隨著年齡增長而下降。自認人際關係緊密的佔整體的70.5%，而親子關係緊密的卻僅有59.7%，且隨年齡增長而下降，由以70世代最疏離（41.6%），與40世代（78.8%）相較幾乎折半！

超過六成的長者退休後，最想與親人「宅」在一起。樂觀的是，隨著觀念開放、資訊發達，有些世代已能接受住銀髮/老年住宅，尤以40世代最高（22%），而真正進入退休生活的70世代可接受銀髮/老年住宅的比例也有16%，顯示傳統的家庭結構雖已改變，對家人的定義也變得更廣，但唯一不變的，還是希望增進與子女的關係，用陪伴創造更多的幸福笑容。

「台灣人壽健康退休大調查」報告，透過數字的解構，從財務自由面確保退休生活的餘裕，從健康活躍力，維持退休後身心健全，從關係安全感加強與家人朋友間的緊密連結，才能迎來健康的退休生活，若能將退休後的自己照顧好，才能提供給下一代無憂的未來。

(中時電子報)