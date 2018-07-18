《第九分局》拍片怪事多 澎恰恰為避好兄弟嚴禁談阿飄

2018年07月18日 18:43 時報周刊 張毓琪

劇組耗資兩百萬打造管理陰陽界的神秘警局總部。華文創提供

黑色靈異警探新片《第九分局》今日舉行媒體探班，除了主要演員澎恰恰、邱澤、温貞菱正式以帥氣勁裝造型現身詮釋「裝神弄鬼」，暢談拍攝的趣味點滴與靈異經驗，監製葉如芬、新銳導演王鼎霖亦帶領介紹耗資兩百萬所搭建充滿玄易風格與鬼怪的靈異警局。

澎恰恰跟《第九分局》監製王鈞是老朋友，於是接下靈異界資深刑警角色，「沒想到還可以演年輕人題材電影，工作班底年輕，導演王鼎霖也很老練，我也跟著都變年輕了。」因為大家都很進入狀態，嚴肅中帶著輕鬆，澎恰恰與邱澤後來也就放開表演，也提出不少意念想法跟導演撞擊。

《第九分局》題材跨越陰陽兩界，澎恰恰笑說他「看過很多鬼片，聽過很多鬼故事，當然對這題材充滿興趣。」但他開拍之後都不敢隨便亂講鬼故事，避免「在現場招引不必要的狀況。」另一原因大概是為了邱澤，因為邱澤只要一想到就心裡毛毛的。不過，其實幾位主要演員在現場還真的常被「鬼」嚇到，原來戲裡有許多臨時演員扮的鬼特效化妝太恐怖，不經意就嚇到大家。

澎恰恰笑說他這次其實更想演邱澤的角色，他半開玩笑差點想去健身，「但別人是布魯斯威利，但我是『不如來去細』(台語)。」其實，澎恰恰跟邱澤曾以前組明星棒球隊就認識，每天上戲見面都開心聊著不停，澎哥笑說：「我們都聊男人五四三話題，就像同輩一樣。」邱澤則笑說澎哥最近跟他在研究開發左手投打能力。

邱澤剛獲得台北電影獎最佳男演員獎的殊榮，他說那兩天半夢半醒很不真實，因為前一晚（十三日）才剛熬夜拍完《第九分局》的「救」鬼夜戲，十四日晚上獲得台北電影獎驚喜肯定，他開心跟媒體慶功到凌晨五點，然後一早又開工繼續拍攝《第九分局》；他很意外《第九分局》劇組也買蛋糕幫他慶功，導演趕緊澄清那是澎哥主意，澎哥笑說「唉呀，我好像還沒給錢。」

此次邱澤對《第九分局》可說投注許多心力，不僅在開拍前把膚色曬得比之前更黑，甚至還特別苦練拳擊，更花了近一個月時間跟武術指導練習打鬥，每次從下午一點練到下午六點，結果在練習期間還拉傷左膝蓋韌帶，手指關節打到破皮流血，拚搏精神十足。

温貞菱此次在《第九分局》挑戰外型酷帥的古墓蘿拉型通靈少女，打破以往甜美鄰家女孩形象，很難想像她其實本身也是有敏感體質的女孩，可說名符其實的正牌「通靈少女」，澎恰洽點頭證實，他倆首度對戲那天其實有心事，温貞菱心有靈犀問他「事情還好嗎?」讓他震撼又感動；這次特別的是，温貞菱為了詮釋「上身」，還必須演出「酗酒」，戲中從米酒、威士忌到紅酒必須隨身不離手。

《第九分局》開拍才十多天，期間發生不少詭異事件，例如導演開拍第三天就傷了眼睛，他自己第一次開車到影棚現場，跟著GPS引導竟然開到兩座墳墓前；邱澤在政大附近隧道拍夜戲，當時也忽然感到頭疼；澎哥笑說他經驗太豐富，這次全靠天生靈性溫貞菱「罩大家」就好。

(時報周刊)