月底離開北市府 許立民：會繼續支持柯文哲

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台北市長柯文哲學生、社會局長許立民2014年隨柯進入市府，但18日傳出因借調期滿，他將在月底離職，8月初回台大醫院任職。

許立民晚間出面受訪表示，會在市府做到7月30日，期間也不會特別請休假，「無縫接軌」回台大醫院後，將繼續做原本急重症、加護病房等工作，因25歲起就擔任醫師，不至於會不熟悉或難以銜接；他也說，柯文哲是他的老師、長官，有很長時間共事經驗與情誼，未來還是會以不同方式支持市長。

許立民表示，從25歲擔任醫師起，醫師就是職志，而這3年到社會局任職，感謝同仁、社福界支持，開創與建設許多社福工作，目前雖工作到一個段落，還是希望能繼續推展下去。

有無申請延長借調？他說，就是到7月底；媒體追問，是否借調過程有出現瑕疵、狀況，所以緊急決定回到台大醫院？許澄清，沒有其他狀況，單純借調期滿，至於下任局長人選交由柯市長決定。

飽受批評的重陽敬老金議題方面，他再次捍衛市府立場表示，市長多次表達過想法，無論是社福界或他個人都認為，一次性發放禮金應改為長久的銀髮照顧。

除許立民外，柯文哲另一心腹、現擔任「市府顧問」的蔡壁如也同樣自台大醫院借調至北市府。她剛剛接受訪問時被問到是否也有借調期滿問題？蔡壁如稱，自己的借調期應還沒滿，但下周一會回台大醫院了解詳細情況，「現在還搞不清楚」。

(中時 )

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