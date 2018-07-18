太夢幻！整個百貨都是我的攝影棚

中友百貨「網美練習生，拍照主題展」登場，九大場景中「粉紅心講堂」夢幻粉紅教室可租借學院風服飾拍美照。（馮惠宜攝）

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中友百貨「網美練習生，拍照主題展」登場，九大場景中潮流更衣間打造最潮更衣間，怎麼拍都美。（
中友百貨「網美練習生，拍照主題展」登場，特別邀請了多位時下網紅與大家分享成為網美的小秘訣。（馮惠宜攝）
知名品牌MARC JACOBS特別在台中新光三越百貨二樓打造一個快閃櫃，其間一座巨型比例Snapshot造型拍照亭。(馮惠宜攝)

社群媒體強勢攻佔每個人的生活，相準現代人尋找打卡熱點拍美照，百貨賣場也出現浮誇式陳列，還有百貨公司舉辦大型拍照主題展-「網美練習生，拍照主題展」，打造9大夢幻場景吸引網美報到，讓美照瘋狂洗版好友動態

繼中友中友翻轉動漫祭12天創造出8萬人次入場參觀、近700萬的業績後，中友百貨18日再推出「網美練習生，拍照主題展」打造9大夢幻場景，並巧妙融入館內化妝品牌、老虎牙子以及文創小攤，精心設計的場景及道具讓女孩拍爆相機記憶體！

展場內包括：可租借學院風服飾拍美照的「粉紅心講堂」、最潮更衣間「潮流更衣間」、「勇氣販賣機」、室內的夢幻野餐露營區「療癒三角帳」、長達4公尺高2公尺的巨型粉粉公車「粉紅公車」、360度擁抱可愛的彩虹跑道「彩虹操場」、大女孩專用球池「黑白游泳池」、夢幻保健室「舒眠保健室」、給吃貨女孩一片好拍的牆「元氣立食站」整展都是網美的攝影棚，要讓自拍放拍好拍滿拍到爆。

此外，知名品牌MARC JACOBS特別在台中新光三越百貨二樓打造一個快閃櫃，其間一座巨型比例Snapshot造型拍照亭，要吸引品牌愛好者及網美來拍照打卡，這也是繼紐約後第一個亞洲國家第一個巡迴限定拍照活動。

(中時 )

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