影》5千噸登陸艦成標靶 MK-48魚雷擊斷龍骨

2018年07月18日 18:58 中時電子報 江飛宇

兩年一度的環太平洋跨國演習（RIMPAC）正在進行中，此次實彈射擊的科目上，美國海軍將5千噸的拉辛號登陸艦(USS Racine ,LST-1191)拖出來當標靶，它挨了許多枚的飛彈，最終在MK-48魚雷的攻擊下打斷龍骨，掙扎一小時後終於沉沒。

The Drive報導，這艘靶艦是新港級(Newport class)戰車登陸艦，外型最大的特徵就是艦首巨大的起重機吊臂，可用來將船上的物資與車輛快速送到岸上。該型艦排水量5100噸，滿載排水量8千噸，性能相當不錯，不過美國海軍在1990年以後，就逐步將新港級除役，轉交給其他國家海軍使用，比如中華民國海軍就取得了2艘，改名叫中和號與中平號。

在7月12日的實彈演習期間，美國海軍射擊海軍攻擊飛彈(Naval-Strike-Missile)的陸上版，它是從陸上的機動運載車發射，在海上飛行了100公里成功地擊中了目標。這型飛彈是由挪威開發的，美國海軍決定採購它做為濱海戰鬥艦的主要武器。

同樣參與環太平洋的日本，也對拉辛號發射了4枚自製的12型陸基反艦飛彈，這可能是戰後以來，日本武器首次對美國軍艦射擊。

除了飛彈以外，拉辛號還挨了6枚M142高性能導引火箭(HIMARS)，這也是HIMARS研發以來，第一次用在攻擊海上目標。

接下來，澳洲派出P-8波賽頓( Poseidon)海上巡邏機，以AGM-84魚叉飛彈(Harpoon)攻擊拉辛號。

最後出場的是美國海軍洛杉磯級攻擊潛艦奧林匹亞號(SSN-717, Olympia)，怹先發射潛射魚叉飛彈(UGM-84) ，然後再發射Mk48魚雷。

魚雷通常是實彈射擊的最後階段，因為它在水線下破壞軍艦，具有破壞龍骨的能力，拉辛號在挨了魚雷之後，果然從中間曲折成兩部分，儘管如此，拉辛號還是掙扎一個小時，才服於大海的波濤下，沉入4500公尺下的深海裡。

(中時電子報)