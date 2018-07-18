墾丁「金箔熱狗」一根60元惹議 店家回應讓網友更火大

2018年07月18日 18:59 中時電子報 林毅

昨天(17日)晚間，一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示在墾丁買了一條熱狗，竟然被收60元，讓她嚇得問說「是金箔炸的？」，而在今天凌晨，一名自稱是店家友人的網友表示，熱狗一根的成本是45元，並在下方留言力戰網友，卻在稍早自行刪除文章。

女網友表示去墾丁大街玩，當時看到熱狗攤，上面並無標價，自己預期在觀光區，應該會比平常貴一點，落在50元左右，結帳才發現要價60元，因此PO上網詢問：「難道這熱狗是用金箔炸的？」，引發網友熱議。

過不久後的今天凌晨，自稱是店家友人的網友於爆怨公社PO文代店家澄清，文章中聲稱店家表示一根熱狗炸好淨重是250公克，未加工前一根成本要45元，加上每月店租、人工、炸油賣60元很過分嗎？隨後又補上自己是合理價格，不要污衊他們，如果品質有問題歡迎爆料，並要網友自己去查毛豬市價。

但隨後也湧入大量網友砲轟，痛批店家唬爛不打草稿：「成本45賣60，你是哪來的聖人」、「成本45？那其他夜市賣的熱狗不都黑心貨了」、「騙我沒做過生意哦，成本45老闆早就先打槍了」、「45元，那你該在大飯店賣而不是墾丁」、「組合肉一根成本要45，把大家當白痴？」、「我查毛豬價格後更確定你在唬爛」。

被砲轟不久後，店家友人就急忙將文章刪除，但卻早已被其他網友備份，只能說幫倒忙的行為又加深大家對於墾丁的負面印象了。

(中時電子報)