台中文小預定地老樹遭砍 議員批護樹喊假的

2018年07月18日 19:18 中時 張妍溱

陳成添說，「移植」不是「移除」，當初好不容才被移植來的樹木，被粗暴對待如行刑式的砍樹，令人痛心。（張妍溱攝）

台中市政府推動「樹木銀行」媒合移植樹木妥善照料，卻被揭露根本是騙局一場，移植地點宛如樹木墳場！市議員陳成添18日爆料指出，北屯區松竹路與后庄北路口的文小10預定地內原有4、50棵移植樹木，幾乎枯死甚至有的遭「行刑式」砍除，「林佳龍市府團隊要負責」也希望相關單位給個交代。

市議員陳成添指出，台中市不是要達到「8年100萬棵樹」目標，文小10預定地內近日遭市府大量砍除移植樹木，然後一方面再編列預算另進行植樹計畫；重新種植樹苗又砍樹浪費人民納稅錢，痛批百萬植樹計畫根本是一場騙局。

陳成添說，「移植」不是「移除」，當初好不容才被移植來的樹木，竟被粗暴對待如行刑式的砍樹令人痛心，儼然是「樹木墳場」，當初他詢問建設局竟說這邊的樹木無處可移植，這裡是學校預定地，目前台中市空汙嚴重，希望留給孩子一個綠色新鮮空氣的友善環境。

建設局指出，文小10預定地內移植之樹木，當初於2014年遭不當移植，包含樟樹、果樹及黑板樹等樹種但並無老樹。由於該地將作為簡易棒球場，經專業單位檢查該批樹木之健康狀況及紀錄並送請建設局景觀植栽委員會進行審議決議後，狀況良好樹木移植其他校園定植，枯木無法搶救則進行移除。

(中時 )